Vox denuncia que el PSOE utiliza la Diputación de Sevilla como «agencia de colocación» tras la información de OKDIARIO

Vox ha cargado contra el PSOE de Sevilla después de que OKDIARIO revelase el nombramiento de Estela Goicoechea como personal eventual de la Diputación de Sevilla. La formación acusa a los socialistas de utilizar la institución provincial para colocar a dedo a personas vinculadas al partido y señala el caso de Goicoechea como un ejemplo de esta política de personal.

El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha criticado al Gobierno socialista de la Diputación y ha cuestionado que una dirigente socialista con una polémica trayectoria política haya terminado ocupando un puesto en la institución provincial. Vox sostiene que la Diputación se está utilizando como una «agencia de colocación del PSOE» y reclama que se ponga fin a este tipo de nombramientos.

La reacción de Vox se produce después de las informaciones publicadas por OKDIARIO sobre Goicoechea. Este periódico reveló que la socialista fue nombrada en septiembre de 2025 secretaria del grupo socialista y personal eventual de la Diputación de Sevilla. El nombramiento se formalizó mediante una resolución de Presidencia firmada el 12 de septiembre de 2025, que la adscribió al Área de Concertación. El puesto lleva aparejada una retribución anual de 34.390 euros, según la documentación consultada por este periódico.

La polémica de su currículum

Vox pone también el foco en los antecedentes políticos de Goicoechea. La socialista ocupó en Cantabria la dirección del Observatorio de Salud Pública, cargo del que dimitió en 2017 después de que trascendiera una polémica relacionada con su currículum.

En la documentación pública del organismo figuraba entonces que era licenciada en Biotecnología por la Universidad de León, aunque no había terminado esos estudios. Goicoechea reconoció que no había completado la carrera y presentó su dimisión como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria.

Vox habla de «agencia de colocación»

García Ortiz ha acusado al Gobierno socialista de utilizar los recursos de la Diputación para «garantizar puestos a medida» y ha reclamado el «fin inmediato de las contrataciones a dedo». Vox sostiene que la institución provincial debe centrar sus recursos en los municipios y no en mantener estructuras vinculadas a los partidos políticos.

La polémica se ha extendido además a la documentación interna de la Diputación. OKDIARIO publicó que el puesto al que fue destinada Goicoechea tras su nombramiento aparece como «vacante» en documentación posterior al nombramiento por parte de la institución.

Desde Vox consideran que el caso de Goicoechea evidencia, a su juicio, el funcionamiento de una estructura de puestos de confianza vinculada al PSOE. Por ello, Rafael García ha reclamado «mayor transparencia en los nombramientos», asegurando que continuará «fiscalizando la gestión del Gobierno de la Diputación de Sevilla».