Calendario y horario de todos los partidos de la Supercopa de España de baloncesto 2026: cruces y cuándo es la final

Este fin de semana se disputa la Supercopa de España de baloncesto en Badalona en un torneo a cuatro que contará con la presencia de Asisa Joventut, Kosner Baskonia, Barcelona y Valencia Basket, el actual campeón de la Liga Endesa. Las semifinales del torneo tendrán lugar este sábado 19 de septiembre, mientras que la final tendrá lugar el domingo 20 de septiembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario y los horarios de la Supercopa de España de baloncesto 2026.

Comienza la temporada del baloncesto español con la disputa de la Supercopa Endesa, que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Deportes de Badalona. La ciudad catalana volverá a albergar esta final a cuatro en la que estará presente el Asista Joventut, que ganó el trofeo en 1985 y 1986, y se enfrentará en la primera semifinal del torneo ante el Kosner Baskonia, vigente campeón de la Copa del Rey y que ganó este título cuatro veces de forma consecutiva entre 2005 y 2008. Ambos equipos buscarán un puesto en la final en la primera semifinal que se disputará el sábado 19 de septiembre a partir de las 18.00 horas.

La otra semifinal la disputarán el mismo sábado a partir de las 21:00 horas los dos últimos finalistas de la Liga Endesa, el Barcelona y el Valencia Basket, que se proclamó campeón hace unos meses y hace unos días anunció el fichaje de Nikola Mirotic. Además, el cuadro taronja se presenta en esta competición como vigente campeón después del título conquistado en la edición de 2025.

Qué equipos juegan la Supercopa de España de baloncesto 2026

Los equipos que jugarán la Supercopa Endesa son los siguientes:

Asisa Joventut (anfitrión)

Kosner Baskonia (campeón de la Copa del Rey)

Barcelona (subcampeón de la Liga Endesa)

Valencia Basket (campeón de la Liga Endesa)

Fecha y horario de los partidos de la Supercopa de baloncesto 2026

Este es el calendario de la Supercopa de España de baloncesto 2026:

Sábado 18:00 horas: Asisa Joventut – Kosner Baskonia

Sábado 21:00 horas: Valencia Basket – Barcelona

Domingo 19:00 horas: Final.

Estos partidos se podrán ver a través de la plataforma DAZN, que será la encargada de retransmitir este torneo que abre la temporada en el baloncesto español. En OKDIARIO también te informaremos de todo lo que sucede en la Supercopa de España de baloncesto que se disputa este sábado y domingo en Badalona.

La organización del torneo también ha informado de que «los aficionados que deseen acudir a la Supercopa Endesa Badalona 2026 pueden adquirir su abono a través de https://tickets.acb.com/acb/events con el apoyo de Onebox, proveedor oficial de la ACB. A partir de 55 euros quedan tickets disponibles para disfrutar de los dos partidos de semifinales y de la gran final del torneo».