Los expertos instan a poner una botella de plástico en el techo de la habitación: transforma la luz solar en ilumiación natural dentro de las zonas más oscuras

Puede que tengas una habitación en casa a la que apenas llegue luz natural, un pasillo oscuro o incluso algún espacio sin ventanas. Lo normal sería pensar en instalar una lámpara, o de hecho esa es la solución más común, pero lo cierto es que existe otra que es bastante curiosa y que consiste en algo tan sencillo como usar una botella de plástico llena de agua. Eso sí, no se coloca sobre una mesa ni se cuelga como si fuera una bombilla. Parte de la botella debe atravesar el techo para quedar expuesta directamente al sol.

Se conoce como lámpara de Moser y no necesita electricidad para funcionar durante el día ya que lo que hace es aprovechar la luz del exterior y repartirla dentro de la estancia gracias al agua que contiene la botella. Una idea de bajo coste que nació en Brasil y que posteriormente se ha utilizado en proyectos de iluminación en otros países.

Los expertos instan a poner una botella de plástico en el techo de la habitación

A simple vista cuesta entender cómo una botella de agua puede conseguir algo así. Pero el funcionamiento es bastante sencillo ya que al usar una botella PET transparente llena de agua atravesando una abertura realizada en el techo, podemos conseguir que los rayos de sol pasen a través de ella. Eso sí, habrá que asegurarse que la mitad de la botella quede fuera.

Cuando la luz atraviesa el agua cambia de dirección y se dispersa. De este modo, la botella actúa como una especie de difusor y reparte la claridad por una zona más amplia del interior. Piensa, por ejemplo, en una habitación que permanece oscura aunque fuera haga sol. Con este sistema se aprovechan los rayos que llegan al techo para introducir parte de esa luz en el interior sin necesidad de encender una bombilla.

Cuando se hace de noche deja de funcionar

Evidentemente, este sistema tiene una limitación bastante clara y es que sí i sí, necesita luz solar. Por eso no estamos hablando de sustituir las lámparas eléctricas de una vivienda. Cuando se hace de noche, la botella deja de proporcionar iluminación. Y durante el día tampoco ofrecerá siempre la misma cantidad de luz, ya que dependerá del sol que reciba. Su utilidad está precisamente en aprovechar las horas de luz para iluminar determinados espacios sin consumir electricidad.

Quién inventó la lámpara de Moser

Aunque ahora pueda parecernos uno de esos trucos que se hacen virales en redes sociales, la idea tiene ya más de dos décadas. La técnica fue desarrollada a comienzos de los años 2000 por Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba, en Brasil, durante una época en la que algunas zonas sufrían problemas relacionados con el suministro eléctrico. Moser encontró una forma muy sencilla de introducir claridad en lugares que permanecían oscuros durante el día utilizando una botella transparente con agua.

Años después, en 2011, la idea consiguió una mayor difusión internacional cuando MyShelter Foundation incorporó el concepto al programa Liter of Light en Filipinas. El proyecto buscaba proporcionar iluminación a viviendas utilizando materiales económicos y fáciles de conseguir.

No basta con hacer un agujero en el techo

Y aquí encontramos la parte más delicada. Si alguien quiere instalar una de estas botellas, no basta con cogerla, subirse al tejado y hacer un agujero. Antes hay que comprobar el material y la resistencia de la cubierta. La abertura debe tener el tamaño adecuado para que la botella quede estable y, una vez colocada, los bordes tienen que sellarse correctamente. Piensa que estamos haciendo un agujero precisamente en una zona de la vivienda que recibe directamente la lluvia. Un sellado deficiente puede acabar provocando filtraciones y problemas de humedad. También habrá que tener en cuenta las normas de construcción que correspondan y comprobar que la modificación no comprometa la estructura. Si no sabemos si nuestro techo permite una instalación de este tipo, es mejor consultar primero con un profesional.

El agua debe mantenerse transparente

Otro detalle tiene que ver con el interior de la botella. Algunas versiones de la lámpara de Moser incorporan una pequeña cantidad de cloro o lejía al agua para retrasar la aparición de algas. La botella permanece cerrada una vez instalada y la cantidad utilizada debe ser moderada. Lo importante es que el agua conserve su transparencia porque necesitamos precisamente que la luz solar pueda atravesarla y dispersarse dentro de la habitación.

El bajo coste, la reutilización de una botella de plástico y la posibilidad de obtener luz sin gastar electricidad durante el día explican que este sistema haya acabado utilizándose en diferentes lugares. Pero tampoco significa que sea recomendable perforar cualquier techo para probarlo. Si la cubierta no permite hacer la instalación de forma segura, podemos acabar provocando filtraciones o daños que después serán mucho más complicados de solucionar.

Así que el principio es realmente sencillo: una botella transparente llena de agua recibe los rayos solares desde el exterior y ayuda a distribuir esa luz dentro de una zona oscura. Pero el verdadero punto importante está en la instalación, así que antes de hacer un agujero en el techo hay que comprobar que puede hacerse de forma segura y, sobre todo, garantizar que después quede perfectamente impermeabilizado.