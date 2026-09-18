Cristina Ponce, experta en pilates, confirma la rutina para eliminar la flacidez en los brazos: «Una rutina rápida y sencilla»

La experta en pilates Cristina Ponce ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que desvela los tres mejores ejercicios para eliminar la flacidez de los brazos. Esta especialista enseña a sus miles de seguidores la mejor rutina, que se tendrá que repetir en un formato de tres series de ocho repeticiones al menos durante tres días a la semana. Esto ayudará a tonificar los brazos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los mejores ejercicios para eliminar la flacidez de los brazos.

La ciencia ha demostrado que el pilates y los ejercicios de fuerza son vitales para estar en un estado físico óptimo y poder afrontar los últimos años de vida con una salud inmejorable. Hacer una rutina de ejercicios diarios ayudará a mejorar todo el aparato a nivel muscular y eso será un buen remedio para los problemas que pueden aparecer con la edad relacionados con la espalda, cuello, piernas o brazos.

Sobre esta última parte del cuerpo, la experta en pilates Cristina Ponce ha dado una serie de consejos para eliminar las zonas más flácidas y poder tonificarlas. «¿Flacidez de brazos? Aquí tienes 3 consejos para mejorar esas alas de murciélago», afirma esta especialista en el perfil de la red social TikTok en la que ofrece consejos a sus seguidores y que se denomina Rosita Longevity.

La rutina para eliminar flacidez en los brazos

Por ello, Cristina Ponce ofrece en su vídeo publicado en las redes sociales tres ejercicios para eliminar la flacidez de los brazos. «¿Sabes qué son las alas de murciélago?», comienza diciendo sobre los tríceps que pueden quedar flácidos con el paso del tiempo si no se realizan los ejercicios oportunos en el día a día. A esta especie de bolsa que queda por la flacidez se le conoce como las alas de murciélago o brazos de Batman.

«¿Quieres tonificar tus brazos?», dice antes de desvelar tres ejercicios para mejorar la flacidez que se tendrán que hacer con unas pequeñas mancuernas que puedes encontrar en tiendas especializadas a un módico precio.

El primero de ellos consistirá en elevar los brazos en línea con los hombros, flexionando codos y extendiendo. Esta experta aconseja: «Compaginar con aperturas hacia el lateral y llevando el codo a la altura de los hombros y extendiendo hacia afuera».

El ejercicio número 2 consistirá en «doblar las rodillas, inclinar el tronco, llevar los codos atrás y extender hacia atrás». Para hacer este ejercicio se tendrá que desarrollar una técnica adecuada para poder fortalecer estos tríceps que se han quedado flácidos.

Sobre el ejercicio número 3, Cristina Ponce recomienda «coger las pesas por los extremos, estirar los brazos y hacer círculos pequeños a la vez que mueves los brazos hacia arriba». «Después, cambiar el sentido y mover los bajos hacia abajo», aconseja. Esta experta en pilates también recomienda hacer estos ejercicios en tres series de ocho repeticiones al menos tres veces por semana. Así «evitarás que te conozcan como Batman».