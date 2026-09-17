Un microondas averiado puede crear “dibujos imposibles” sobre madera, pero los expertos coinciden y piden no intentarlo en casa por este motivo

Parecen las ramas de un árbol, las venas de una hoja o un rayo congelado en mitad de una tormenta. Pero están quemadas sobre una tabla de madera. El divulgador Fission Boy ha publicado un vídeo corto en YouTube en el que explica cómo, con un microondas estropeado, se pueden crear estos fractales eléctricos. El resultado es hipnótico, aunque detrás hay una técnica que los expertos consideran una de las más peligrosas del bricolaje casero.

En el propio vídeo, el creador reconoce que manipular esa pieza «es bastante peligroso». Y no exagera: fuera de un entorno profesional, este experimento ha causado muertes en varios países.

La pieza del microondas que convierte 220 voltios en más de 2.000

El protagonista del vídeo es el transformador del microondas, el componente que eleva la tensión de la red doméstica. Según explica Fission Boy, convierte los 220 voltios de un enchufe en más de 2.000 voltios de salida. En el electrodoméstico, esa energía alimenta el magnetrón que calienta la comida; en el experimento, se aplica sobre una tabla de madera. No es la única pieza del microondas con la que hay que tener cuidado: un científico español ya advirtió de otra que nunca se debe tocar.

Al principio no pasa nada, porque la madera es un buen aislante eléctrico. Para que la corriente empiece a circular, la superficie tiene que humedecerse con una solución que contenga iones libres capaces de conducir la electricidad. A partir de ese momento, la corriente se abre paso quemando la madera y deja un rastro ramificado entre los dos electrodos.

Por qué se forman figuras que parecen árboles y rayos

Estas marcas se conocen como figuras de Lichtenberg, en honor al físico alemán que las estudió en el siglo XVIII. Como apunta el vídeo, que se parezcan a los rayos o a las ramas de los árboles no es casualidad: la electricidad avanza buscando el camino que le ofrece menos resistencia, se divide una y otra vez y genera un patrón que se repite a distintas escalas, lo que en matemáticas se llama un fractal.

Es la misma lógica que se observa en un relámpago y en muchos patrones de la naturaleza que asombran a los científicos. Por eso estas piezas de madera se han hecho tan populares en redes sociales y en tiendas de artesanía.

Una técnica que ya ha dejado al menos 33 muertos

El problema es el precio de esa belleza. La Asociación Americana de Torneros de Madera (AAW) ha prohibido las demostraciones y la venta de piezas hechas con esta técnica en sus eventos, y ha contabilizado al menos 33 muertes entre 2017 y 2022 relacionadas con el llamado fractal burning.

La razón es que un transformador de microondas no sólo genera unos 2.000 voltios, sino también una corriente muy superior a la que puede soportar el cuerpo humano. Basta una pequeña fracción para provocar una parada cardiaca. Además, en estos montajes caseros los diferenciales de casa pueden no llegar a saltar. Una revisión publicada en 2020 en el Journal of Burn Care & Research describió la mortalidad de estos accidentes como excepcionalmente alta.

Admirar el resultado, pero no intentarlo en casa

Vídeos como el de Fission Boy sirven para entender un fenómeno físico fascinante, pero los especialistas coinciden en que no debe replicarse sin formación y equipos profesionales. Muchos de los fallecidos eran aficionados que siguieron tutoriales en internet y tocaron un cable o la madera mientras el circuito seguía conectado.

Quien quiera una pieza con estas formas tiene alternativas seguras: comprarla a talleres especializados que trabajan con medidas de protección o disfrutar del espectáculo desde la pantalla, que es exactamente donde debe quedarse.