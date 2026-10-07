La reflexión de Penélope Cruz sobre su hijo Leo Bardem: «Hay muchísima sabiduría en la absoluta honestidad que tienen todos los niños»

Aunque reservada en su vida íntima, Penélope Cruz se muestra orgullosa estos días por la aparición de su hijo, Leo Encinas, en La Bola Negra, y habla en general de sus hijos y de honestidad que tienen los niños. El hijo que comparte con el también actor, Javier Bardem, aparece en una escena de la película de los Javis, de manera breve y sin decir palabra, pero ya es una primer incursión en el mundo del séptimo arte.

En el podcast “Smartless”, Penélope habla de la importancia de ser madre y de cómo sus hijos también le enseñan cada día nuevas cosas, algo que enriquece la conexión con la familia. Según la actriz, cuando tienes hijos es una lección diaria y destaca la sabiduría en la absoluta honestidad que tienen todos los niños.

Penélope Cruz sobre su hijo Leo

El periodista Antonio Diéguez especificó en Hola que no es la primera vez que Leo Encinas, de 15 años, participa en una película. También puso voz a uno de los personajes en la última entrega de ‘Toy Story’, algo que gusta a todos los niños especialmente si has seguido la saga del film sobre los juguetes que cobran vida.

La diferencia es que esa vez solo salía su voz y ahora se le ve en pantalla, algo que hace que todos puedan ver la imagen del hijo de ambos actores. En el podcast, la actriz comenta que aunque no ha abandonado su carrera, sí está volcada con la vida familiar y la educación de sus dos hijos, que ya son adolescentes. Por ello, junto a Bardem decidieron irse a vivir a Madrid, donde además tienen a buena parte de su familia.

La educación de los hijos adolescentes

Tanto actores, como cualquier persona que tenga hijos adolescentes saber que durante esta etapa aumentan las dificultades a la hora de cuidar a los niños.

Por ejemplo, hay investigaciones sobre el cambio natural del ritmo circadiano durante la adolescencia. En esta etapa, la liberación de melatonina —la hormona que induce el sueño— se retrasa varias horas respecto a la infancia. Esto significa que muchos adolescentes no tienen sueño hasta bien entrada la noche, incluso aunque deban madrugar al día siguiente.

Diversos estudios académicos han documentado este desfase biológico, que no responde a hábitos tecnológicos ni a falta de voluntad. Instituciones como la National Sleep Foundation llevan años advirtiendo de que los horarios escolares no están alineados con las necesidades reales de descanso en esta franja de edad, lo que genera consecuencias acumulativas a medio plazo.

Cómo tratar a los adolescentes

Según Psicología y Mente, la relación con los padres, debido a su cercanía y al intento de éstos por controlar su comportamiento, puede provocar situaciones complejas y conflictos de gran intensidad. En gran parte porque los adolescentes desean ser más independientes y vivir la vida a su manera.

Tener voluntad para entender

Es fácil dejarse llevar por las emociones y entrar en conflictos cuando un hijo parece ir a la suya. Pero las relaciones interpersonales con hijos de esta edad son complicadas por una serie de motivos. No se trata de ceder a los caprichos de un hijo, pero entender la situación tal y como es te ayudará a gestionar mejor los conflictos y a tomar decisiones sabias.

Responder con empatía

Según Unicef, cuando los adolescentes nos dicen que no se encuentran bien, los adultos podemos tender a responder con consejos, ánimos o preguntas. Esa reacción puede ser útil, pero a menudo lo que más buscan los adolescentes es empatía.

Cuando un adolescente comparte su dolor, ofrece la compasión como primera respuesta. Decir “Siento mucho que te sientas así” o “Claro que estás mal” muchas veces es exactamente el apoyo que los adolescentes buscan, y puede ayudar a mantener abiertos los canales de comunicación.

Cómo acompañar a un hijo

Penélope Cruz y Javier Bardem lo hacen bien y se preocupan por sus hijos. Desde Metta Psicólogos, uno de los grandes retos para las familias es distinguir lo que forma parte del desarrollo de lo que puede indicar un problema de bienestar emocional. Y no siempre es fácil, porque la frontera es sutil.

Querer más intimidad y pasar más tiempo a solas o con amigos.

Cambios de humor y mayor sensibilidad emocional.

Dar muchísima importancia a la opinión del grupo.

Interesarse por su imagen y su aspecto.

Ahora bien, los expertos destacan que conviene prestar más atención cuando aparecen señales como estas y, sobre todo, cuando se mantienen en el tiempo: