Más Madrid impulsa a Ada Colau hacia La Moncloa con Frente Amplio

Ada Colau para aspirar a La Moncloa y Mónica García para encabezar la lista por Madrid. Más Madrid ha puesto sobre la mesa ese reparto para las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sus socios no lo dan por acordado. Comuns mantiene abierta la negociación e Izquierda Unida (IU) recuerda que las candidaturas deben salir de una decisión compartida. Frente Amplio sigue sin líder oficial tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir en las listas.

La propuesta madrileña combina la candidatura de Colau por Barcelona con una lista en la capital encabezada por sus propios referentes. Tras la ministra de Sanidad figurarían Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño, según fuentes de Más Madrid. Su dirección insiste en que no hay nombres ni puestos cerrados, aunque la ejecutiva ya había acordado que la organización debía liderar y confeccionar esa candidatura.

Más Madrid presenta el movimiento como un gesto de «generosidad» y una apuesta por el funcionamiento confederal. Bajo esa fórmula, los comunes encabezarían las listas en Cataluña e IU lo haría en Andalucía y otros territorios. Colau concurriría por Barcelona, apartándose de la práctica habitual de que el aspirante a la Presidencia ocupe el primer puesto por Madrid.

García quedaría así fuera de la candidatura a la Presidencia, para la que había sonado junto a la ex alcaldesa. La titular de Sanidad había manifestado su disposición a aceptar lo que decidieran las organizaciones, aunque Más Madrid también la había proclamado candidata a las autonómicas de 2027.

Fuentes del espacio valoran que Colau no haya formado parte del Gobierno y creen que puede facilitar un acuerdo con Podemos. También destaca su perfil para una campaña en la que la vivienda ocupa un lugar central. Los morados mantienen su exigencia de unas primarias abiertas a las que concurriría Irene Montero, un procedimiento que Frente Amplio no contempla por ahora.

Colau reconoció el martes que su regreso a la primera línea no estaba previsto. Sin embargo, tras el respaldo de la ejecutiva de Comuns para que encabezara Frente Amplio, se declaró «a disposición» de las organizaciones y defendió una alianza lo más amplia posible.

El calendario deja poco margen para resolver las incorporaciones pendientes: el 16 de octubre termina el plazo para registrar coaliciones.

Colau acusó a la derecha de provocar con la okupación

Durante la campaña municipal de 2023, Colau respondió a las críticas sobre las okupaciones pidiendo «no comprar el debate de la derecha». PP, Ciudadanos y Valents situaban el asunto entre los principales problemas de vivienda, pero la entonces alcaldesa rechazó ese planteamiento.

El choque se produjo en un debate electoral en el que se abordaron los edificios okupados de La Runa y El Kubo, en la Bonanova. Colau sostuvo que vecinos y comerciantes habían señalado que no existía conflicto hasta la entrada de algunos partidos en campaña. «No pienso caer más en las provocaciones de la derecha», afirmó. También aseguró que las okupaciones habían descendido en Barcelona y lo vinculó con las políticas de vivienda de su Ayuntamiento.

IU y Comuns exigen negociar

El apoyo previo de Comuns a Colau no equivale a una candidatura confirmada. La formación catalana ha respondido a Más Madrid que la negociación «sigue abierta» y que esperará a un «acuerdo global» antes de darla por cerrada.

IU también ha reclamado que las listas formen parte de un pacto «global, democrático y compartido». Pide responsabilidad y generosidad para que todas las organizaciones estén representadas y cómodas. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ya había advertido de que IU participaría «sin complejos ni límites» en la elección del candidato. El reparto propuesto por Más Madrid sigue, por tanto, pendiente del visto bueno de sus socios.