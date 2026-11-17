Carlos Gómez Olmos es el celador del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que accedió ilegalmente a la historia clínica de Alberto González Amador, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Los juzgados de Plaza de Castilla ya investigan las irregularidades en torno a los accesos al expediente médico de González Amador. El empresario pidió el historial de accesos a raíz de conocerse su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y detectó que un celador había tratado de acceder a su historia clínica.

La juez ha imputado por revelación de secretos al celador. Se trata de un sanitario de casi 60 años que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos, un hospital público universitario de Madrid que ha sido escenario de varias protestas contra la política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso.

Durante la pandemia, en 2020, los sanitarios iniciaron actos de protesta contra el Gobierno de Ayuso, al que reprochaban maltrato y falta de soluciones, y el Clínico fue uno de los puntos de concentración. En mayo de 2022 también decenas de médicos especialistas arrojaron sus batas al suelo a las puertas de cuatro hospitales, entre ellos el Clínico San Carlos, para protestar contra la temporalidad y por sentirse maltratados por la Comunidad de Madrid.

El celador pertenece a este hospital y ha llegado al juzgado para declarar vistiendo la camiseta del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El sanitario estaba citado a las 10:15 horas de este lunes 16 de noviembre para declarar como investigado asistido de su abogada.

La juez le ha hecho entrar en la sala a las 11:00 horas. La letrada del celador ha tomado la palabra y ha pedido la suspensión de la declaración al no haber recibido el expediente completo de los hechos investigados. Ha señalado que tampoco había recibido a tiempo la declaración de Alberto González Amador en la que ratificaba la denuncia.

La juez ha finalizado la declaración del celador tras escuchar a su abogada. Pasadas las 11:00 horas Carlos Gómez Olmos ha bajado por las escaleras del juzgado y se ha marchado sin dar explicaciones sobre los accesos al expediente de Alberto González Amador detectados por la Consejería de Sanidad.

Fuentes consultadas aseguran que un celador no tiene la potestad para acceder al historial médico de un paciente. Además, este sanitario jamás ha prestado servicios asistenciales a Alberto González Amador.