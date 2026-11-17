Cuatro simuladores del caza F-35, instalados en tierra, han compartido misión en tiempo real con seis cazas F/A-18 que volaban de verdad. Ocurrió en la base aeronaval de Lemoore (California) y lo ha anunciado Lockheed Martin este 17 de noviembre de 2026.

La compañía, fabricante del F-35, lo presenta como una primera vez en el entrenamiento conjunto. Para conectar los dos mundos se usó el entorno de entrenamiento continuo de la Marina de EEUU y unas estaciones de tierra llamadas Link-Inject-to-Live.

Aviones reales y virtuales, juntos

La idea es mezclar en un mismo ejercicio aviones que vuelan y aviones simulados. Según Lockheed Martin, así se logra un ensayo de misión más realista.

Los pilotos pueden entrenarse además contra enemigos virtuales, junto a aviones reales y simulados a la vez. La empresa habla de un entorno de misión «fiel a la realidad».

Cada parte aporta lo suyo. El simulador permite repetir el mismo escenario las veces que haga falta. El avión real añade lo que ninguna pantalla puede dar: el esfuerzo físico de volar con muchas fuerzas G.

Decidir bajo presión

Ken Garrett, vicepresidente de Entrenamiento y Logística del F-35 en Lockheed Martin, lo resume así: «Cuando conectamos aviones reales, simuladores de alta fidelidad y adversarios virtuales, podemos construir escenarios más realistas».

Según Garrett, eso permite poner a prueba cómo deciden los pilotos bajo presión. Y prepararlos mejor para el momento que importa.

Los F/A-18 que volaron en la prueba pertenecen a una familia con relevo ya elegido en la Marina. Boeing construirá el F/A-XX, su primer caza de sexta generación, para sustituir al Super Hornet.

Medio entrenamiento, en tierra

El simulador ya pesa mucho en la formación de los pilotos del F-35. Alrededor del 50 % de sus primeros vuelos de calificación se hacen ya en el simulador de misión completa. Lo dice la página oficial del sistema de entrenamiento.

La compañía defiende que es una forma barata y segura de ganar experiencia, sin desgastar el fuselaje de ningún avión.

Y cada hora en el aire sale cara: según la Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU, volar una hora en un F-35A cuesta 47.000 dólares.

Lockheed Martin también trabaja en abaratar los simuladores. En 2023 estrenó AMAZE, un sistema de imagen hecho con paneles LED comerciales en lugar de proyectores.

Según la empresa, AMAZE abarata la compra del simulador. Y recorta un 35 % su coste de mantenimiento durante toda su vida útil. En 2021 había llegado otro entrenador más compacto, que ocupa menos espacio y permite a más pilotos practicar.

Dieciséis cabinas en cuatro bases

La prueba de Lemoore llega casi dos meses después de otro ensayo. El 21 de septiembre, según otra nota de Lockheed Martin, la empresa conectó 16 simuladores del F-35 en cuatro bases.

Estaban en las bases de los Marines de Yuma, Miramar e Iwakuni (Japón), y en la propia Lemoore. Se sumaron simuladores del F-18 y un controlador de avión E-2D Hawkeye desde la base aeronaval de Oceana.

Durante dos horas ensayaron una misión en varios frentes: aire, superficie y ciberespacio. Según la compañía, se cumplieron todos los objetivos y los equipos mantuvieron el intercambio de datos sin cortes.

«Este ejercicio permitió a los combatientes entrenarse como combaten», dijo entonces Garrett. Para él, ensayar entre varias bases da la preparación y la confianza para ganar las misiones del futuro.

Pilotos y mecánicos de medio mundo

El sistema de entrenamiento prepara a pilotos y mecánicos de países de todo el mundo, según Lockheed Martin. Y habrá más aviones que pilotar: EEUU y la compañía han pactado un acuerdo marco de al menos 850 cazas F-35 en diez años. Aún falta el visto bueno del Congreso.

Los mecánicos empiezan en el Centro de Formación Académica de la base aérea de Eglin (Florida). Tiene más de diez laboratorios prácticos. Allí practican, por ejemplo, la carga de armas o el mantenimiento del asiento eyectable antes de pasar a sus bases.

Lo que la nota no cuenta

Lockheed Martin no dice qué día se hizo la prueba ni qué escuadrones participaron. Tampoco aclara qué versión del F-35 reproducían los simuladores ni a qué distancia volaban los F/A-18.

La nota tampoco da cifras de retraso en la conexión, de coste ni de cuántos pilotos estaban en las cabinas. Y la valoración de que la prueba fue un éxito es de la propia empresa, sin datos de la Marina.

La información se ha publicado en la nota de prensa de Lockheed Martin del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Lockheed Martin.