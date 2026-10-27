80.000 dólares por hora el F-22 y 47.000 el F-35A: Suecia responde con el Gripen E, un caza sin furtividad con contratos ya firmados para Colombia, Tailandia y Ucrania

Cada hora de vuelo de un F-22 Raptor costó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos unos 80.000 dólares en 2023. La de un F-35A rondó los 47.000. Son datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), publicados en junio de 2025.

Esas cifras pesan en un mercado en el que Suecia vende otra idea. Saab presenta su Gripen E como un caza sencillo de mantener y rápido de rearmar. En menos de un año ha firmado contratos con Colombia, Tailandia y Ucrania.

47.000 dólares por hora de F-35A

Según el informe de la CBO, operar y mantener toda la flota de F-35 costó más de 5.000 millones de dólares en 2023. Los F-35A de la Fuerza Aérea se acercaron a 3.200 millones.

Para comparar flotas distintas, la oficina dividió el gasto anual entre los aviones y las horas voladas. Con ese método, la hora de F-35A bajó de 58.000 dólares en 2019 a 47.000 en 2023. Todas las cifras están en dólares de 2023.

Cada F-35A costó de media 8,2 millones de dólares al año. Un F-16C/D, el caza que debe sustituir, se quedó en 5,5 millones y en unos 32.000 dólares por hora.

El gasto no frena las compras. Lockheed Martin y el Departamento de Guerra anunciaron en octubre un acuerdo marco para al menos 850 cazas F-35 en diez años, aún pendiente del Congreso.

El F-22 cuesta 12,7 millones

El otro caza furtivo de la Fuerza Aérea sale todavía más caro. En 2023, cada F-22 consumió unos 12,7 millones de dólares en operación y apoyo. Su hora de vuelo rondó los 80.000 dólares, tras llegar a 117.000 en 2019.

En disponibilidad, la comparación tampoco favorece a los dos furtivos estadounidenses. La CBO escribe que «la tasa media de disponibilidad de un F-35A de 7 años ha sido más o menos la misma que la de un F-16C/D de 36 años y un F-22 de 17 años».

La oficina cuenta también los aviones en mantenimiento pesado. Con esa medida, el F-35A estuvo disponible el 49,3 % del tiempo en 2024, el F-16C/D el 43,5 % y el F-22 el 34,2 %. El objetivo del programa F-35 es del 65 %.

Quince minutos para volver a despegar

Saab, el fabricante sueco, diseñó el Gripen E con otra prioridad. Según su ficha oficial, un equipo de tierra reducido tarda unos 15 minutos en repostarlo y rearmarlo para una misión aire-aire.

La misma ficha da una rotación de combate de 15 a 25 minutos y un peso máximo al despegue de 16.500 kilos. Lleva un motor GE F414G de 98 kN de empuje y diez puntos de anclaje. Puede operar desde carreteras y pistas sin preparar, lo que permite dispersar los aviones.

En la nota del contrato con Ucrania, Saab lo resume así: «Con bajos requisitos de mantenimiento y una rotación rápida, Gripen ofrece una capacidad de caza avanzada y rentable».

La empresa sostiene que la nueva aviónica del Gripen E permite actualizar el software en cuestión de horas. Según Saab, así se evitan las costosas modernizaciones de media vida que lastran a otras flotas.

Daniela, experta en aviónica de Saab, explica el sistema de aviónica del Gripen E. Vídeo: Saab

Såtenäs recibe el primer Gripen E

La Fuerza Aérea sueca ya tiene el modelo en servicio. La agencia sueca de material de defensa, FMV, entregó el primer JAS 39 Gripen E a las Fuerzas Armadas el 20 de octubre de 2025. La ceremonia se celebró en la base de Såtenäs.

«Después de 14 años de trabajo intensivo junto con la industria de defensa y las Fuerzas Armadas, hemos completado el primer paso de la entrega del JAS 39 Gripen E», dijo Carl-Fredrik Edström, jefe del área de aeronáutica y espacio de la FMV, según la nota de la agencia (traducción del sueco). La agencia seguirá entregando aviones hasta 2030.

Alexander Karlsson, responsable del Gripen E en la FMV, destacó los nuevos sensores de radar y de guerra electrónica. Según él, la fusión de sus datos permite detectar objetivos «más rápido, con mayor precisión y a mayor distancia», en palabras traducidas de la misma nota.

Contratos con Colombia, Tailandia y Ucrania

Fuera de Suecia, Saab ha cerrado tres contratos del Gripen E en menos de un año. Colombia firmó el 15 de noviembre de 2025 la compra de 17 aviones por 3.100 millones de euros. Recibirá 15 Gripen E monoplaza y 2 Gripen F biplaza entre 2026 y 2032.

Tailandia encargó en agosto de 2025 tres Gripen E y un Gripen F por unos 5.300 millones de coronas suecas. El 30 de junio de 2026 llegó el turno de Ucrania. Saab firmó con la FMV 16 Gripen E para el país por unos 24.600 millones de coronas, con entregas en 2029 y 2030.

Brasil, que compró el avión antes, ya lo fabrica en su territorio a través de Embraer. El primer Gripen E producido allí voló el 6 de octubre de 2026 desde Gavião Peixoto, en São Paulo. Es el primero de 15 previstos.

Otros países europeos han preferido el caza estadounidense. Finlandia, por ejemplo, ya ensambla en casa el motor F135 de sus F-35, mientras la Marina de EE. UU. prepara el caza de sexta generación F/A-XX de Boeing.

Saab no publica su tarifa horaria

La comparación con los cazas estadounidenses tiene un hueco que ningún documento oficial cubre. Saab no publica un coste por hora de vuelo del Gripen E. Las cifras que circulan en internet son estimaciones externas, sin respaldo de Saab ni de la FMV.

Los números de la CBO salen de la contabilidad del Pentágono e incluyen costes fijos. La propia oficina advierte de que, cuando un avión vuela menos, esos costes encarecen cada hora.

El F-35A y el F-22 son además furtivos, diseñados para que el radar enemigo los detecte tarde. El Gripen E no lo es. Por eso, el coste por hora no dice cuál cumpliría mejor una misión concreta.

Los resultados del análisis se han publicado en la web de la Oficina de Presupuesto del Congreso en junio de 2025.

Crédito de la imagen: Saab.