Es oficial: Finlandia ya monta en casa el motor del F-35 y la planta de Nokia lo producirá hasta 2030 para su flota de cazas furtivos

En el vestíbulo de la nueva planta de Patria en Linnavuori, en el municipio finlandés de Nokia, se expone un motor Pratt & Whitney de la Segunda Guerra Mundial que se recuperó de un lago de Orivesi en el invierno de 2025. La empresa lo conservó y lo colocó allí para conmemorar el inicio de la producción de otro motor de la misma marca, mucho más moderno.

Ese otro motor es el F135, el que impulsa a los cazas furtivos F-35. El 3 de septiembre de 2026, Patria celebró en Linnavuori que había terminado de ensamblar el primer F135 montado en Finlandia, destinado a la flota de F-35A (64 aparatos encargados) con la que el país sustituirá a sus F/A-18 Hornet.

Un motor ensamblado en Finlandia para los F-35A finlandeses

Patria es un grupo finlandés de defensa y tecnología con más de un siglo de historia, propiedad del Estado de Finlandia (50,1 %) y de la noruega Kongsberg Defence & Aerospace (49,9 %). Según la nota de prensa de Patria, la compañía actúa como socio estratégico de las Fuerzas de Defensa de Finlandia y es la responsable de ensamblar primero, y más adelante mantener, reparar y revisar a fondo, los motores F135 del país.

Nokia, conviene aclararlo, es aquí la localidad de la región de Pirkanmaa, situada junto a Tampere y que dio nombre a la conocida empresa de telecomunicaciones.

«La parte de Patria en el programa F-35 avanza según lo previsto y ha entrado ya en producción a plena escala», dijo Petri Hepola, director del programa F-35 de Patria. «La finalización del primer motor F135 es un hito importante y un sólido arranque para el ensamblaje de motores F135 en Finlandia», añadió en la nota de la empresa.

Hepola sostiene que el resultado «demuestra la cooperación fructífera entre Patria, Pratt & Whitney, las Fuerzas de Defensa de Finlandia y el Ministerio de Defensa finlandés», y que con él se refuerza la seguridad de suministro del país y se amplía el papel de Patria «en la cadena de suministro global del F-35».

La Fuerza Aérea finlandesa lo resumió así en su cuenta oficial, según recogió The Defense Post: «Patria ha completado el ensamblaje del primer motor a reacción F135 en Linnavuori, Nokia, donde la producción comenzó a principios de 2026».

El F135, el motor de caza más potente de Pratt & Whitney

El F135 lo fabrica Pratt & Whitney, filial del grupo estadounidense RTX, y es el motor que propulsa a los F-35. Según la ficha oficial del fabricante, ofrece más de 40.000 libras de empuje, unos 178 kilonewtons, y equipa a las tres variantes del avión.

El empuje es la fuerza con la que el motor impulsa el avión hacia delante, y en un caza monomotor como el F-35 todo depende de esa única planta propulsora.

Pratt & Whitney afirma que hay más de 1.300 motores F135 en servicio y que la flota mundial de F-35 ha superado el millón de horas de vuelo de motor. La empresa lo describe como «el motor de caza más potente y avanzado jamás producido», además de destacar su baja firma, su gestión térmica y su sistema integrado de control.

La firma, en este contexto, es el rastro que deja el avión ante radares y sensores infrarrojos, y reducirlo es una de las claves de un caza furtivo.

Del montaje a un taller nacional de mantenimiento

El camino hasta este primer motor empezó en 2024, cuando Patria y Pratt & Whitney firmaron un memorando de acuerdo para producir y mantener motores F135 en Finlandia. Aquel texto preveía montar motores y componentes entre 2025 y 2030 y pasar después, a partir de 2030, a las tareas de mantenimiento, reparación, revisión general y actualización (lo que el sector llama MRO&U).

«Las oportunidades industriales del F135 ofrecidas a Finlandia apoyarán el crecimiento del conocimiento de la industria finlandesa en motores de quinta generación», dijo entonces Chris Johnson, vicepresidente del programa F135 en Pratt & Whitney, según la nota de Patria de 2024. «El objetivo último es la transición a una capacidad nacional de depósito en apoyo de los requisitos operativos de la Fuerza Aérea finlandesa durante las próximas décadas», añadió.

En octubre de 2025, Defence Properties Finland, el organismo que construye las infraestructuras del programa F-35, entregó a Patria la nave de montaje y mantenimiento de Linnavuori, terminada en plazo. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, explicó que «el propósito de la participación industrial que dirige el Ministerio de Defensa finlandés es asegurar la seguridad de suministro nacional y, al mismo tiempo, crear empleo», según el comunicado que publicó Armada International.

Häkkänen describió la producción de componentes del F-35 en Linnavuori como «un paso significativo y concreto en la cooperación en defensa y seguridad entre Finlandia y Estados Unidos». Matias Warsta, consejero delegado de Defence Properties Finland, precisó que «el proyecto de construcción superó todas las inspecciones de seguridad de Estados Unidos».

En febrero de 2026 llegó el acuerdo para el ensamblaje final de los primeros F135. «Este acuerdo garantiza que motores ensamblados por Patria impulsarán la flota finlandesa de F-35 durante décadas», dijo André McMillian, vicepresidente de Operaciones de Sostenimiento de Pratt & Whitney.

Patria calcula que el acuerdo dará empleo directo a unas 50 personas entre 2025 y 2030. La producción seguirá en Linnavuori hasta 2030, y desde entonces la planta se dedicará al mantenimiento de los motores durante toda la vida útil de la flota finlandesa de F-35.

Lo que dicen la Fuerza Aérea finlandesa y Pratt & Whitney

«Es un hito importante», dijo el coronel retirado Henrik Elo, director del programa F-35 de la Fuerza Aérea finlandesa. «Que nuestra flota de cazas Joint Fighter vaya a estar equipada con motores ensamblados en Finlandia es una clara demostración de la estrecha cooperación entre las administraciones e industrias de defensa de Finlandia y de Estados Unidos».

Elo añadió que el paso «refleja la confianza depositada en las capacidades de la industria finlandesa» y adelantó que «la línea de producción se adaptará a las actividades de mantenimiento de motores, y la experiencia que se está construyendo hoy respaldará con fuerza la seguridad de suministro nacional de nuestra flota de F-35 en el futuro».

Jill Albertelli, presidenta de Pratt & Whitney Military Engines, afirmó que el primer motor ensamblado en Finlandia «marca un hito importante en el refuerzo de la red global de sostenimiento del F-35 y en la ampliación de la capacidad de propulsión en Finlandia». «Esta capacidad respaldará la disponibilidad y la resiliencia de la flota finlandesa de F-35, al tiempo que refuerza la defensa colectiva de Finlandia y de sus aliados de la OTAN», dijo.

Los primeros F-35A ya han aterrizado en Rovaniemi

Cuando Patria celebró su primer motor, los aviones todavía no habían llegado, y lo hicieron quince días más tarde. Según The Aviationist, los dos primeros F-35A finlandeses, matriculados JF-510 y JF-512, aterrizaron el 18 de septiembre de 2026 en el Ala Aérea de Laponia, en Rovaniemi, escoltados por F/A-18 Hornet.

La entrega estaba prevista para tres aparatos, pero el tercero, el JF-511, se quedó en la base de Lajes, en las Azores, por un problema técnico no identificado, según recogió el mismo medio a partir de observadores y del seguimiento de vuelos. La Fuerza Aérea finlandesa explicó que la sigla «JF» viene del término inglés «Joint Fighter» y que «subraya el valor añadido y la importancia del avión para la capacidad de todos los ejércitos».

Finlandia ha encargado 64 F-35A, numerados del JF-501 al JF-564, que sustituirán a los F/A-18C/D Hornet, los mismos cazas que en septiembre de 2026, junto a Gripen suecos, interceptaron aviones de guerra rusos sobre el Báltico. Según The Aviationist, la Fuerza Aérea prevé alcanzar la capacidad operativa inicial en 2028 y operar los dos modelos a la vez hasta 2030.

Ocho de esos aviones siguen en la base de Ebbing, en Arkansas, donde unos 150 pilotos y especialistas finlandeses se forman con el 57.º Escuadrón de Caza estadounidense hasta principios de 2028. El F-35 ya es el caza de referencia de varios aliados europeos, y el Reino Unido, por ejemplo, no descarta enviar su F-35B a las Malvinas.

Lo que todavía no se sabe

La nota de Patria no detalla cuántos motores F135 se ensamblarán en Linnavuori, qué piezas llegan de Estados Unidos ni qué parte del trabajo se hace en Finlandia. Tampoco indica en qué avión irá instalado el primer motor ensamblado en el país, ni si los F-35A que ya están en Rovaniemi llevan motores montados allí.

La cifra de empleo es una estimación de la propia Patria, y el salto al mantenimiento a partir de 2030 depende de adaptar una línea que hoy está pensada para el montaje. Las cifras de potencia, motores en servicio y horas de vuelo proceden del fabricante y no de una evaluación independiente.

La información sobre el primer motor F135 ensamblado en Finlandia se ha publicado en la nota de prensa de Patria del 3 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Patria.