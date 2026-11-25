En 1923, Santiago Ramón y Cajal ya era premio Nobel y tenía más de 70 años. Ese año salió la sexta edición de su libro Reglas y consejos sobre investigación científica. Y en ella dejó una nota a pie de página muy dura.

Hablaba de los laboratorios españoles de la época. Según escribió, algunos estaban «tan suntuosamente dotados que los envidian los sabios más grandes del extranjero». Pero en ellos, lamentaba, apenas se producía nada.

La conclusión de Cajal cabe en una línea: «Los descubrimientos los hacen los hombres y no los aparatos científicos y las copiosas bibliotecas».

Un discurso de 1897

El libro nació de un discurso que Cajal leyó el 5 de diciembre de 1897. Fue su ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así lo cuenta él mismo en el prólogo de la segunda edición.

Aquel texto, explica, se habría quedado olvidado en las bibliotecas oficiales. Lo salvó un amigo, el doctor Lluria, que lo reimprimió a su costa para regalarlo a los estudiantes.

El subtítulo ya da una pista de su tono: Los tónicos de la voluntad. Y la portada de 1923 lo presenta como un libro consagrado a la juventud española.

Lo que pide al investigador

Cajal dedica un capítulo entero a las cualidades morales del investigador, y pone cinco por delante. La primera es la independencia mental, seguida de la curiosidad intelectual y la perseverancia en el trabajo.

Las otras dos suenan a su tiempo: la «religión de la patria», como la llama, y el amor a la gloria. Ninguna de las cinco tiene que ver con el dinero ni con los aparatos.

Antes, en otro capítulo, repasa las preocupaciones que debilitan al principiante. Entre ellas, admirar en exceso la obra de los grandes iniciadores o creer que un tema ya está agotado.

Medios contra hombres

El capítulo VI trata de las condiciones sociales que favorecen la ciencia. Allí ataca una excusa muy extendida: la falta de medios.

Admite que algunos profesores se quejan con razón de esa falta de medios. Pero cree que muchos lo hacen de forma teatral, como disculpa para no trabajar.

Y lo resume en lo que él mismo llama una verdad capital: «Para la obra científica los medios son casi nada y el hombre lo es casi todo».

De queja en queja

Cajal repasa con ironía las quejas de cada oficio. El físico, el químico o el ingeniero lamentan la pobreza del instrumental. El astrónomo, dice, espera tumbado a que el Gobierno le dé telescopios magníficos.

Cajal no niega los problemas que tenía la ciencia en España. Pide a gobiernos y centros docentes un ambiente favorable para los investigadores. Y que los libren, en lo posible, de las preocupaciones materiales.

La nota de 1923 añade un matiz: para entonces ya había laboratorios muy bien equipados, y aun así no bastaba. En su opinión, ministros y centros docentes habían olvidado que no basta con declararse investigador para serlo.

Lo que a él le faltó

En el prólogo, Cajal explica por qué cree útiles esos consejos. Él no los recibió de nadie cuando decidió dedicarse al laboratorio, ni de su familia ni de sus profesores.

El precio, según cuenta, fue alto: «perdí, en tentativas inútiles, lo mejor de mi tiempo, y desesperé más de una vez de mis aptitudes para la investigación científica».

Recuerda incluso haber descubierto hechos anatómicos que ya estaban publicados en lenguas que no conocía. Le faltó un guía que lo orientara y, a veces, dinero para conseguir la bibliografía.

La lección, hoy

Más de un siglo después, la nota se puede leer como un aviso para cualquier empresa o equipo. Comprar la herramienta más cara no garantiza saber sacarle partido. Esta lectura es nuestra, porque Cajal hablaba de laboratorios, telescopios y bibliotecas.

Su consejo iba en otra dirección: confiar en las personas y en su constancia, y darles un ambiente favorable.

Cajal sabía de qué hablaba cuando escribía de laboratorios. Según la Fundación Nobel, en 1887 empezó a usar el método de tinción con plata de Camillo Golgi. Con él logró resultados pioneros, como probar que cada célula nerviosa es una unidad independiente.

Por ese trabajo sobre la estructura del sistema nervioso, Cajal y Golgi compartieron el Nobel de Fisiología o Medicina de 1906. Cajal nació en Petilla de Aragón (Navarra) en 1852 y murió en Madrid en 1934.

En Techy también contamos la lección de Leonardo Torres Quevedo y su autómata ajedrecista, la de Margarita Salas sobre la investigación básica y la de Richard Feynman tras el Challenger.

Las citas proceden de la sexta edición de Reglas y consejos sobre investigación científica (Madrid, 1923). Los datos biográficos y del premio, de la Fundación Nobel.

Crédito de la imagen: dominio público.