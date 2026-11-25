El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha completado a cuatro días de las elecciones generales una de sus entrevistas más cómodas de la campaña. El candidato del PSOE ha acudido al programa La Hora de la 1, donde su presentadora, Silvia Intxaurrondo, se ha encargado de seguir el guion establecido para no poner en el más mínimo aprieto a Sánchez.

Además de no repreguntar prácticamente durante toda la entrevista, Intxaurrondo ha dejado en el tintero, entre otros asuntos de máxima relevancia informativa, la ausencia del jefe del Ejecutivo en Ceuta durante la invasión, los muertos en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la relación de Leire Díez, fontanera del PSOE, con las cloacas socialistas, o la financiación ilegal de su partido.

No por esperado deja de ser especialmente llamativo el apagón de Intxaurrondo a la hora de no preguntar a Pedro Sánchez por las víctimas mortales, un total de 116 en lo que va de 2026, por los accidentes ferroviarios de Adamuz, Gelida y Urda. Las colisiones de Córdoba y Toledo, ambas en la línea de AVE Madrid-Andalucía, derivaron en la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado 4 de noviembre, pero la periodista de TVE ha preferido eludir este tema, que podría resultar incómodo para el presidente del Gobierno.

La presentadora no ha preguntado por las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios, tampoco por la responsabilidad política de Sánchez y su equipo derivada de los siniestros, ni ha abordado la situación de la red ferroviaria en España. Nada, pese a la doble tragedia de Adamuz y Urda.

Silvia Intxaurrondo tampoco se ha parado a hablar de los casos por los que está condenado David Sánchez, hermano del líder del PSOE, y procesada Begoña Gómez, esposa del presidente. Tampoco por el denominado caso Leire Díez, ni por la presunta financiación ilegal de la formación socialista.

En la entrevista, sí se dieron dos preguntas relacionadas con la corrupción del PSOE, si bien en ambas se señala directamente a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos ex secretarios de Organización socialistas con Sánchez, pero de los que el presidente del Gobierno ya ha hablado con anterioridad. Intxaurrondo sí ha cuestionado al jefe del Ejecutivo por las «deficiencias que ha identificado en los mecanismos internos de control del PSOE» y por los «fallos en su propio criterio» a la hora de elegir a Cerdán y a Ábalos como «personas de su máxima confianza».