El caldo casero es una de esas preparaciones que sirven como base para multitud de recetas y que, pese a su aparente sencillez, requiere prestar atención a algunos detalles para conseguir un resultado sabroso. Aunque existe la creencia de que mantener la olla al fuego durante varias horas permite extraer todo el sabor de los ingredientes, el chef español Ferran Adrià propone no alargar el proceso sin necesidad.

En la cocina, las elaboraciones más sencillas también esconden decisiones que pueden cambiar por completo el resultado de un plato. Los caldos, presentes en numerosas recetas de la gastronomía tradicional, son un buen ejemplo de cómo pequeños detalles durante el proceso pueden influir en la preparación final.

Más tiempo al fuego no significa más sabor

El chef considera que prolongar la cocción llega a ser innecesario cuando los ingredientes ya han liberado buena parte de sus propiedades al agua. A partir de ese punto, mantener la olla hirviendo no garantiza que el resultado vaya a ser más sabroso, sino que puede provocar que el líquido se evapore y que el caldo se concentre demasiado.

Por ello, controlar el tiempo y evitar una cocción excesiva es una de las claves que destaca Adrià. La idea consiste en aprovechar el potencial de los ingredientes sin someterlos a un proceso demasiado largo. Esta recomendación rompe con la costumbre de dejar los caldos al fuego durante horas como única fórmula para conseguir intensidad.

La importancia de los ingredientes y de conservar el caldo

Para conseguir una elaboración con buen sabor, también resulta fundamental utilizar una cantidad suficiente de los ingredientes que forman la base del caldo. El pollo, las verduras y otros elementos que se incorporen a la olla deben aportar sus aromas y matices, por lo que ajustar sus proporciones puede resultar más útil que prolongar indefinidamente la cocción.

Además, preparar una cantidad generosa permite aprovechar mejor el tiempo en la cocina. Una vez elaborado y enfriado correctamente, el caldo se puede repartir en recipientes y congelar para utilizarlo posteriormente en sopas, arroces, guisos o salsas. De esta forma, se realiza una preparación casera lista para distintas recetas sin tener que repetir todo el proceso cada vez.