Preparar un buen sofrito parece una de las tareas más sencillas de la cocina española, ya que basta con cortar cebolla, añadir tomate, incorporar un poco de aceite y dejar que los ingredientes se cocinen. Sin embargo, Ferran Adrià considera que existe un error muy extendido que puede cambiar por completo el resultado de esta elaboración. El chef catalán defiende que también hay que medir las cantidades cuando se preparan platos salados, igual que sucede con la repostería. Durante una entrevista dejó una frase que resume perfectamente su filosofía. «Un sofrito no es una cebolla y dos tomates, son 100 gramos de cebolla y 80 de tomate».

El error de cocinar siempre a ojo

El cocinero compartió esta reflexión durante una entrevista. Allí cuestionó una costumbre muy habitual en los hogares, que trata de utilizar una báscula para preparar bizcochos y tartas, pero olvidarse de ella cuando llega el momento de cocinar unas lentejas, un arroz o un guiso.

«Cuando la gente hace pastelería, siempre pesa los ingredientes. Cuando hace salado, no», explicó Ferran Adrià. Para ilustrar su argumento, recurrió precisamente al sofrito, una de las preparaciones más importantes de la cocina mediterránea. Su intención no era establecer una proporción obligatoria para todas las recetas, sino demostrar que las cantidades importan y que cocinar sin medir puede provocar resultados diferentes cada vez.

Por qué hay que pesar la cebolla y el tomate

Una cebolla no siempre tiene el mismo tamaño y dos tomates pueden presentar diferencias considerables en peso, agua y maduración. Por eso, utilizar estas referencias sin comprobar las cantidades puede alterar el equilibrio de sabores y la textura de la preparación.

Pesar los ingredientes permite reproducir una receta que ha salido especialmente bien, corregir errores y adaptar las cantidades al número de comensales. También resulta útil para controlar el gasto y evitar desperdiciar alimentos. En los restaurantes, esta práctica forma parte del denominado escandallo, un procedimiento que permite calcular el coste de cada elaboración y mantener la regularidad de los platos.

El secreto está también en cocinarlo lentamente

La precisión no termina cuando se colocan los ingredientes sobre la báscula. Un buen sofrito necesita una cocción pausada para que las verduras pierdan parte de su agua y concentren sus aromas. La guía gastronómica de Larousse sobre el sofrito recomienda utilizar aceite de oliva, picar bien las hortalizas y mantener un fuego estable, evitando que se quemen.

La cebolla debe cocinarse antes de incorporar el tomate, que necesita tiempo para reducir su humedad. El resultado debe ser una preparación concentrada, con una textura ligada y sin exceso de líquido. Además, las proporciones pueden variar dependiendo de si el sofrito se utilizará para un arroz, un pescado o un guiso de carne.

Una filosofía que va más allá de la alta cocina

Ferran Adrià, considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía internacional, convirtió el restaurante elBulli en un laboratorio de innovación culinaria. Su defensa de la precisión también está relacionada con su trabajo de investigación y divulgación gastronómica.

Su mensaje es sencillo y puede aplicarse en cualquier cocina doméstica, ya que no hace falta tener técnicas de alta cocina para cocinar mejor, pero sí entender qué cantidades se utilizan y por qué. Una báscula puede convertirse en una herramienta tan importante como una sartén para conseguir que una receta salga bien una y otra vez.