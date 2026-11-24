Lara Álvarez ha contado uno de los episodios más difíciles de su vida, durante su infancia: el acoso escolar que sufrió cuando apenas era una niña. A lo largo de una charla honesta y reflexiva, la presentadora asturiana ha relatado cómo un momento que debería haber sido motivo de alegría y orgullo en su vida acabó convirtiéndose en el detonante de un duro aislamiento en las aulas, en las que fue víctima de bullying.

Todo comenzó a raíz de su paso por la pequeña pantalla. Con tan solo 9 años, en 1995, una pequeña Lara Álvarez debutaba en televisión participando en Menudas estrellas, el recordado concurso infantil de Antena 3 presentado por Bertín Osborne. En aquel espacio musical, en el que los niños imitaban a grandes artistas de la época, la asturiana se subió al escenario para meterse en la piel de la cantante estadounidense Janet Jackson. Su desparpajo y talento le valieron una destacada victoria en su gala, y se alzó con el trofeo del programa.

Sin embargo, el éxito en el talent infantil tuvo un alto precio al regresar a la rutina escolar en su Gijón natal. Según ha explicado en Lo que te mueve, el podcast en el que ha abordado la evolución de su relación con el deporte, la envidia y el rencor marcaron el inicio de su calvario en el colegio. «A raíz del programa de televisión Menudas estrellas sufrí bullying. Dos niñas se presentaron al casting y no las cogieron, y yo llegué con mi estrella y se hizo el vacío», ha rememorado la periodista sobre el origen del rechazo que empezó a sentir entonces.

A partir de ese instante, la situación se volvió insostenible. La presentadora ha descrito la soledad absoluta a la que se vio sometida, un ostracismo alimentado por el miedo del resto de sus compañeros a sufrir las mismas represalias si se acercaban a ella. «Mi compañera de pupitre me decía: ‘Calla, calla y no me hables, que si me ven hablando contigo, también me lo van a hacer a mí’», ha recordado sobre la crudeza de aquellas jornadas lectivas. «A esa edad quieres pertenecer», ha añadido.

Lejos de encontrar amparo en el centro educativo, Lara Álvarez lamenta la falta de herramientas y de implicación que percibió por parte de los adultos responsables en aquel momento. «El colegio se portó fatal y dijeron que qué iban a hacer, que me separaban para hacer los exámenes aparte», ha denunciado, con lo que ha evidenciado una respuesta institucional que, lejos de frenar a las agresoras, terminó aislándola todavía más. Tampoco hubo autocrítica en el entorno familiar de las responsables; cuando la madre de la comunicadora acudió a hablar con la madre de las niñas, la respuesta que recibió fue quitarle hierro al asunto bajo el pretexto de que eran «cosas de niños».

Durante un tiempo, Lara Álvarez optó por el silencio y cargó sola con el peso de la situación porque «no quería generar un problema en casa». La verdad salió a la luz de manera fortuita tras una llamada telefónica a su domicilio en la que su madre descolgó el teléfono fijo al mismo tiempo que ella, y escuchó lo que ocurría al otro lado de la línea. Aquel descubrimiento supuso un punto de inflexión liberador: «Sientes un alivio increíble porque una vez que se pone cara al monstruo, desaparece».

Con la perspectiva que le dan los años y la madurez, Lara Álvarez reflexiona sobre cómo ha evolucionado esta lacra social y alerta de la peligrosidad de las redes sociales y la hiperconectividad actual. «Ahora el bullying es terrible porque es 24/7. Cada vez hay más suicidios. ¿En qué punto se debe encontrar una criatura para que diga ‘mi vida no tiene sentido, se acabó’? ¿Qué estamos haciendo mal? Como sociedad tenemos una responsabilidad», ha sentenciado con contundencia. «Si tuviera hijos, tendría miedo no sólo de que sufran bullying, sino de que sea el agresor», se plantea a sí misma. Entiende, también, que muchos menores tienen «heridas en casa» y gestionan emociones difíciles de asimilar, aunque insiste en que nada justifica el daño causado.

Esta huella de la infancia también ha influido en su manera de entender la comunicación y el desarrollo personal. Tras más de dos décadas frente a las cámaras, la presentadora trabaja hoy acompañando a alumnos para que encuentren su propia voz desde la seguridad emocional, convencida de que en los colegios sigue faltando una labor profunda para que los niños puedan expresarse «sabiendo que están en un espacio seguro y que todos sus compañeros les van a respetar».

«Siempre enfoqué la comunicación hacia fuera, hacia el espectador, hacia el entretenimiento, y no con el autoconocimiento, y ahora trabajo con alumnos que quieren aprender cómo encontrar su propio diálogo. Nos enseñan en tele la corrección, pero si por dentro no estás a gusto, alineado, da igual la técnica que tengas, no vas a transmitir, y ahí empiezan los bloqueos. Ahora he encontrado utilidad en mi trabajo», explica.

La exposición pública es una condición a la que Lara Álvarez estuvo acostumbrada durante un tiempo por su trabajo en televisión, y también se ha referido a ese aspecto en relación con su labor actual: «Da igual el estatus, todos tenemos miedo al juicio, a la insuficiencia, y eso lleva a la culpa y al bloqueo».

De ahí, también ha pasado a abordar su relación con el deporte, no sólo para lucir bien, algo que era casi una exigencia ímplicita en su función de presentadora en Supervivientes, donde aparecía en cámara en bikini. «Hay un cambio en el concepto del bienestar y del físico; yo ahora entiendo el deporte para que mi cabeza responda mejor, más concentrada, y me encuentro más fuerte, pero no es sólo físico. Ya no importa tanto el componente estético (…) Ahora me quito la camiseta encantada, tengo 40 años, pero es importante entender el equilibrio en todo, hay que conseguir hacerlo [el entrenamiento] sostenible en el tiempo para que sea útil de verdad», matiza: «Cuanto más te obsesiona tener el cuerpo perfecto, tu sensación de ánimo es más horrorosa».