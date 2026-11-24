La Reina Sofía ha vuelto a demostrar que detrás de sus elecciones de moda también se esconden historias y recuerdos personales. La madre de Felipe VI ha presidido la 41.ª edición de los Premios BMW de Pintura, una de las citas culturales imprescindibles de su agenda desde hace cuatro décadas, y lo ha hecho con un estilismo cargado de simbolismo. A sus 88 años, doña Sofía ha recuperado una de las prendas más especiales de su armario: un abrigo negro de la firma Escada que ya lució en septiembre de 2022 durante el funeral de Estado de la Reina Isabel II en Londres. Una elección que no ha pasado desapercibida, especialmente en una velada marcada por una ausencia muy especial: la de su hermana, Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero en el Palacio de La Zarzuela.

La cita en el Teatro Real de Madrid ha tenido este año un componente emocional diferente para la reina emérita. Durante décadas, Irene de Grecia fue una de sus acompañantes habituales en esta gala, hasta el punto de convertirse también en una figura fundamental de su organización. La princesa, que presidió la Fundación Mundo en Armonía desde su creación en 1986 hasta el final de su actividad humanitaria, estuvo vinculada durante años a la vertiente solidaria de estos premios. Su última asistencia al evento se produjo en 2024, ya que en la edición de 2025 su delicado estado de salud le impidió acompañar a su hermana. Ahora, en la primera edición a la que doña Sofía ha acudido tras su fallecimiento, su recuerdo ha estado muy presente.

Para esta ocasión, la Reina ha apostado por un estilismo completamente negro, una elección sobria y elegante en la que el protagonismo ha recaído en una prenda de su vestidor que guarda una historia muy particular. Se trata de un abrigo vintage de Escada confeccionado en lana virgen, con un sofisticado tejido tipo tweed negro salpicado de pequeñas lentejuelas que aportan destellos de luz al conjunto. El diseño cuenta con un cuello rematado con un ribete desflecado, una abertura frontal y unas aplicaciones de cintas de satén en relieve a ambos lados que terminan en pequeños lazos a la altura de la cintura. Una pieza de inspiración clásica que la madre del Rey Felipe VI ha recuperado cuatro años después de lucirla en uno de los acontecimientos más solemnes de las monarquías europeas.

Fue el 19 de septiembre de 2022 cuando la Reina Sofía eligió este mismo abrigo para asistir al funeral de Isabel II en la Abadía de Westminster, en Londres. La emérita acompañó entonces a los Reyes Felipe y Letizia en la despedida de la monarca británica, fallecida a los 96 años tras siete décadas en el trono. Aquel día, la prenda encajaba con la solemnidad de una ceremonia que reunió a representantes de las principales casas reales y jefes de Estado de todo el mundo. Ahora, su regreso a los Premios BMW ha vuelto a poner de manifiesto la predilección de doña Sofía por recuperar prendas de su armario en lugar de estrenar constantemente nuevos diseños.

El abrigo no ha sido, sin embargo, el único detalle significativo de su estilismo. La reina ha vuelto a lucir el broche floral de Van Cleef & Arpels que ya había elegido en una ocasión especialmente importante para ella: el homenaje institucional a su hermana Irene de Grecia celebrado el pasado 13 de noviembre en el Palacio de La Zarzuela. Aquel día recibió la Gran Cruz del Mérito Humanitario concedida a título póstumo a la princesa, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso solidario. La joya, una delicada Rose de Noël elaborada en nácar, oro y diamantes, se ha convertido así en uno de los detalles más especiales de su última aparición pública. Que haya vuelto a incorporarla a su look en una cita que ambas compartieron durante tantos años ha añadido un significado especial a su elección.

En el apartado de accesorios, doña Sofía también ha apostado por unos exclusivos pendientes de perlas Kasumiga, pertenecientes a un conjunto de joyería artesanal diseñado y elaborado por Quirós Arte-Joya, en Oviedo. Estas perlas de agua dulce, cultivadas en el lago Kasumigaura, al noreste de Tokio, destacan por sus tonalidades naturales e iridiscentes y están consideradas unas de las más apreciadas de su categoría. La reina ya había lucido estos pendientes junto al collar a juego y el broche floral durante la gala conmemorativa del 150.º aniversario de la inauguración del Palais Garnier de París. Para completar el conjunto, ha elegido pantalones negros, calzado a juego, un bolso de mano y varios de sus habituales anillos, collares y pulseras.

La Reina Sofía, ovacionada a su llegada al Teatro Real

Más allá de la moda, la llegada de la Reina Sofía al Teatro Real ha estado acompañada de una cálida ovación. Los asistentes se han puesto en pie para recibirla y la emérita ha respondido al gesto levantando la mano y saludando desde el patio de butacas. Entre los rostros conocidos que han acudido a la ceremonia se encontraban Anne Igartiburu, Elena Cué y Alejandra Martos, hija de Raphael, que ha reaparecido en un acto público después del reciente paso de su padre por el hospital tras sufrir un pequeño susto de salud.

La 41.ª edición de los Premios BMW de Pintura, celebrada desde 1986, ha reunido más de dos mil candidaturas de artistas residentes en España y procedentes de 45 nacionalidades. En esta ocasión, Pepe Carretero se ha alzado con el premio de pintura, mientras que Elisa Villota Sádaba ha resultado ganadora en la categoría de arte digital. La ceremonia ha contado con un jurado integrado por destacadas figuras del mundo artístico, entre ellas Antonio López, Miguel Zugaza y Guillermo Solana. Después de la entrega de galardones, los asistentes han disfrutado del espectáculo Pasión siempre, protagonizado por Pasión Vega, cuya recaudación se ha destinado a la Federación Española de Bancos de Alimentos.