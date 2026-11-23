Las entrevistas políticas en televisión, salvo excepciones, se habían convertido en balnearios de vapor donde el invitado acude a recitar su argumentario sin despeinarse. Sin embargo, en el plató de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo ha decidido que la hora de los masajes catódicos ha terminado. Si hace apenas unos días el periodista desarmó el guion de Pedro Sánchez en una emisión que dejó al líder socialista visiblemente desquiciado y peleando por el control de la escaleta como si estuviera dirigiendo una producción de La Moncloa, este lunes le ha tocado pasar por el mismo escáner a Alberto Núñez Feijóo.

La gran diferencia del espectáculo televisivo entre ambos candidatos a la Presidencia del Gobierno ha estado en la actitud del protagonista: frente a un Sánchez que intentó convertir el estudio en una realidad paralela a lo Matrix para esquivar preguntas incómodas, el líder del Partido Popular ha aceptado el combate sin pedir tiempos muertos ni rehuir el cuerpo a cuerpo.

Franganillo no entiende de carnés ni de colores políticos a la hora de apretar las tuercas. El presentador de Informativos Telecinco ha aplicado exactamente el mismo bisturí fiscalizador con el Ejecutivo nacional que con un líder popular cuyo partido gobierna en buena parte de las comunidades autónomas y aspira a llegar a La Moncloa tras las elecciones del 29-N. Aquí no ha habido alfombra roja ni preguntas de relleno; sí ha habido repreguntas a bocajarro, datos sobre la mesa y cero concesiones. Feijóo, lejos de refugiarse en la neblina conceptual o en el monólogo de mitin, ha decidido entrar al trapo en cada asalto, incluso cuando el periodista le ha cuestionado directamente sus propias respuestas o le ha recordado las contradicciones de su partido.

El combate ha arrancado sin preámbulos con el elefante en la habitación de la política española: Carles Puigdemont. Ante la posibilidad de sentarse con él si los números fallaran, Feijóo ha marcado territorio desde el primer segundo asegurando que «no todo vale en política» y se ha comprometido a derogar la Ley de Amnistía aunque ya no tenga efectos prácticos. A partir de ahí, el cuestionario se ha convertido en un interrogatorio digno de Mindhunter sobre el otro gran fantasma electoral del PP: su relación con Vox.

Franganillo no ha soltado la presa ni un milímetro, y ha insistido en cómo encaja la promesa popular de levantar un millón de viviendas con un déficit de 700.000 trabajadores en la construcción si depende de un partido que exige que no entre ni un inmigrante más. Lejos de echar balones fuera, el candidato popular ha defendido la «inmigración ordenada» frente a lo que ha calificado de «descontrol migratorio», y ha garantizado que facilitará permisos de residencia a quienes vengan con contrato de trabajo, como albañiles o pladuristas, con líneas rojas trazadas de manera cristalina: «No hay derechos sin obligaciones; la primera es residir regularmente en nuestro país».

Cuando la conversación ha virado hacia los números, el plató ha adquirido la tensión de un thriller financiero donde nadie regala un céntimo. El presentador ha puesto contra las cuerdas la promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC «sí o sí» mientras se prometen bajadas de impuestos y aumentos en defensa. Feijóo ha reconocido que existen tensiones por el baby boom, una generación en pleno proceso de jubilación, y ha denunciado una economía «dopada» por el gasto público. El líder del PP ha admitido sin rodeos que, si la economía viene mal dada, tocará «sacar el dinero de otro sitio» del gasto público, sin descartar sorpresas tras realizar una auditoría al llegar al Gobierno.

Incluso cuando Franganillo le ha afeado que hablara de pedir «sacrificios» a los españoles, el gallego ha salido del paso con cintura, y le ha devuelto la pelota en directo: «¿Pero usted no se sacrifica todos los días para hacer los informativos de Telecinco?», antes de aclarar que se refería a recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas y en el trabajo frente a lo que considera un desastre educativo, como demuestra el informe PISA.

Tampoco han existido indultos en los temas más espinosos de la gestión autonómica y la crispación ambiental. Preguntado por el papel de Carlos Mazón durante la DANA, Feijóo no se ha escondido tras una cortina de humo: ha reconocido abiertamente que el dirigente valenciano se equivocó al no pedir la emergencia nacional, aunque ha aprovechado el guante para señalar cómo el Gobierno central se retiró de la gestión y nadie dimitió hasta mucho después.

Cuando el periodista ha sacado a relucir el endurecimiento del lenguaje político y el célebre me gusta la fruta, el líder del PP ha vuelto a sorprender rompiendo el manual del político infalible al admitir su propia cuota de responsabilidad: «A mí no me gusta eso. Creo que todos nos hemos excedido. Yo también». Ni siquiera el debate sobre la ley de eutanasia y su intención de reformarla para priorizar los cuidados paliativos y lo que denomina «vida digna», citando el impacto del caso de Noelia, ha logrado que el invitado se saliera del guion de contestar a todo lo que se le ponía por delante.

Al final de la emisión, la sensación ha sido la de haber asistido a dos temporadas completamente distintas de una misma serie. Mientras Pedro Sánchez pareció vivir su paso por Telecinco como una emboscada en la que trató de arrebatarle el timón al presentador con gestos de evidente fastidio y quejas sobre la duración del programa, Feijóo ha optado por jugar el partido en el campo que marcaba el árbitro, y ha aceptado incluso el reto final de volver a los cien días de llegar a La Moncloa para rendir cuentas.

La gran victoria de la noche, más allá de las urnas del próximo domingo, ha sido la de Franganillo, más allá de un Feijóo que también ha gestionado con solvencia la conversación y ha ofrecido respuestas claras, sin torear a nadie.