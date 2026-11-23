Nos encontramos en la recta final de noviembre y, entre el frío y las lluvias, la Navidad está cada vez más cerca. También lo está el esperado Black Friday, una ocasión perfecta para empezar a organizar algunos de los planes y compras que marcarán las próximas semanas. Desde adelantar los regalos familiares hasta elegir los mejores productos para las mesas festivas, pasando por algún capricho personal o propuestas culturales para disfrutar de estos días, estas son las novedades COOL de la semana.

Un calendario de Adviento de belleza imprescindible

Una de las cosas que más ilusión nos hace en esta época del año es abrir un calendario de Adviento y descubrir una sorpresa cada día. Muchas marcas lanzan sus propias propuestas, pero el de Foreo promete convertirse en uno de los más especiales. Se olvida de las habituales tallas mini e incluye diez fórmulas para el cuidado de la piel en tamaño normal, además de su icónico dispositivo Bear 2. Una herramienta con la que definir, reafirmar y tonificar los músculos faciales, mejorar la apariencia de las arrugas más profundas y las líneas de expresión y conseguir una piel de aspecto más terso.

El mejor jamón para la Navidad

La gastronomía es tradición y cultura en España, y no hay mesa navideña que se precie, ya sea para reunir a familiares, amigos o a ambos, sin un buen plato de jamón ibérico. Una de nuestras apuestas seguras es Jamones Blázquez, cuyo trabajo se apoya en una red de dehesas situadas en regiones como Salamanca, Extremadura y Andalucía. En estos entornos, la crianza de los animales y su alimentación, cuando corresponde al sistema de montanera, forman parte de un proceso que contribuye a definir las características de sus jamones de bellota ibéricos.

Un vino para acompañar la mejor gastronomía

Hay vinos que se convierten en el acompañamiento perfecto para las mejores recetas, y los de Rioja Alavesa siempre suman puntos. Uno de nuestros favoritos es Musco, que también estuvo presente en la pasada fiesta de COOL. Se trata de un vino de parcela elaborado con uva Tempranillo procedente de la finca Musco, un viñedo viejo plantado hace más de 35 años y en el que habita una colonia de garzas reales. Su elaboración no se rige por las normas de envejecimiento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, sino que apuesta por una crianza adaptada a las necesidades de cada añada para potenciar sus singularidades.

Una idea de regalo perfecta

Cuando no sabemos qué regalar, un reloj suele ser una apuesta segura, especialmente si combina moda y funcionalidad. Hemos encontrado una propuesta que reúne ambas características: el VSquare Petite de Versace. Esta pieza combina la sofisticación de la alta joyería con la precisión de la relojería suiza. Destaca por su delicada caja cuadrada de 18 milímetros con acabado dorado, una luminosa esfera con efecto rayos de sol y un elegante brazalete de acero inoxidable reciclado, también en tono dorado, con cierre joya autoajustable.

Una opción para quienes tienen sensibilidad al gluten

Hay personas que, sin ser alérgicas ni intolerantes, aseguran experimentar molestias relacionadas con el consumo de gluten. Bionesta ha desarrollado Gluf, una propuesta a base de enzimas que contribuyen a la digestión del gluten. La marca plantea tomar dos cápsulas antes de las comidas para ayudar a procesarlo y reducir determinadas molestias digestivas, como la hinchazón o la incomodidad. Eso sí, conviene recordar que este tipo de productos no permite consumir gluten sin restricciones ni sustituye una dieta adaptada o las indicaciones de un profesional sanitario.

Agendas que guardan el tiempo con alegría

A poco más de un mes de terminar el año, toca empezar a pensar en una de las compras habituales de estas fechas: la agenda para organizar los próximos meses. Para quienes busquen una opción llena de color, la propuesta de Saray Luis es una alternativa perfecta. Con un formato clásico de anillas e ilustraciones muy especiales, se convierte en una buena compañera para estrenar 2027 con un toque alegre. También es una idea de regalo diferente para sorprender a quienes siguen disfrutando de escribir sus planes sobre el papel.

Belleza directa desde Beverly Hills

Para quienes quieran regalar belleza esta Navidad y apostar por una propuesta de otro nivel, Simon Ourian es un nombre a tener en cuenta. El dermatólogo de rostros tan conocidos como los del clan Kardashian o Lady Gaga cuenta con su propia línea de productos, vinculada a su prestigiosa clínica de Beverly Hills. Entre nuestras propuestas favoritas está el Beverly Hills Glow Ritual Body Set Trio, un conjunto que reúne tres productos esenciales para conseguir una piel luminosa y suave en tan solo tres pasos.

Arte y gastronomía se dan la mano

Frenesí Fine Arts, la consultora de arte a medida fundada en 2020 por las historiadoras del arte Inés Muñozcano y Ana Ortiz para acercar la cultura a la sociedad, presenta Cheaper Than Opening a Restaurant, la segunda edición de su formato expositivo pop-up dedicado al arte contemporáneo a precios asequibles. Los días 27 y 28 de noviembre, la oficina de la consultora de restauración Ansón+Bonet acogerá una exposición colectiva en la que 20 artistas exploran el universo culinario a través de la mesa, sus rituales, la gastronomía, los mercados, los restaurantes y el placer de celebrar y compartir alrededor de la comida.

Belleza con esencia japonesa

Tradicionalmente, cuando buscamos una limpieza facial, queremos conseguir una piel limpia y libre de impurezas. Sin embargo, en ocasiones podemos excedernos con productos demasiado agresivos o limpiezas muy profundas, que terminan alterando la barrera protectora de la piel y su manto hidrolipídico. En este contexto, Yosika, una firma cosmética especializada en el cuidado del rostro y el cuerpo y basada en la tecnología In-Yo (In & Out), presenta dos opciones para este primer paso de la rutina facial, disponibles en exclusiva en Primor. Ambas fórmulas incorporan ingredientes como el fermento de arroz o la kombucha, que ayudan a cuidar el equilibrio de la piel y su microbiota.

Navidad, música y Barbie

La música tiene una capacidad única para transportarnos a otros momentos de nuestra vida. Una canción puede devolvernos a una época, recordarnos a una persona o hacernos revivir determinadas emociones. Con esta premisa, Mattel ha celebrado en Madrid un nuevo encuentro de sus muñecas Collector, poniendo en valor el vínculo entre la música y el coleccionismo. La cita ha rendido homenaje a grandes iconos de la música y la cultura pop como Miley Cyrus, Céline Dion, Whitney Houston, Lenny Kravitz y Kylie Minogue, reivindicando su papel en la creación de referentes culturales y en la memoria colectiva de distintas generaciones. Además, durante el evento se desveló que la nueva incorporación a la línea Barbie Signature estará inspirada en Mariah Carey, una artista convertida ya en la indiscutible reina de la Navidad.