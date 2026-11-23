Después del comentado cara a cara de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, este lunes es el turno de los portavoces parlamentarios de los ocho partidos políticos más potentes de nuestro país. Todos ellos protagonizarán un decisivo debate para exponer sus propuestas y estrategias de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre los nombres que acaparan mayor atención destaca el de Ester Muñoz (41), la gran apuesta del Partido Popular para esta cita que asume el reto de tomar el relevo de Feijóo tras su enfrentamiento con el presidente del Gobierno el pasado jueves. Una responsabilidad que podría convertirse en un arma de doble filo: por un lado, por la oportunidad de aprovechar el impulso de su líder y, por otro, por la presión de estar a la altura de las expectativas. En medio del revuelo, la psicóloga Lara Ferreiro ha querido tratar de descifrar qué rasgos de personalidad podrían jugar a su favor, analizando su perfil y llegando a la conclusión de que tiene las suficientes fortalezas para desenvolverse en el debate.

«Ester Muñoz proyecta una personalidad pública de carácter fuerte, muy orientada a la confrontación política y a la defensa de sus convicciones. Es una mujer que transmite determinación, rapidez mental y una considerable seguridad cuando interviene ante las cámaras», comenzaba a señalar. Añadía que su formación jurídica y su paso por diferentes responsabilidades institucionales le han hecho crear una imagen de profesionalidad, disciplina y preparación. Y que precisamente esta trayectoria le ha ayudado a aprender a defender posiciones políticas bajo presión y a ser muy autoexigente. Por lo que no le vale cualquier resultado. De hecho, destaca que sus intervenciones parlamentarias suelen estar marcadas por un discurso realizado con lenguaje directo y afirmaciones rotundas.

«Su tono político transmite determinación y una voluntad clara de dominar el intercambio argumental. Cuando este estilo se acompaña de una velocidad elevada, puede generar una sensación de urgencia y de gran intensidad emocional», cuenta. No obstante, la autora del libro ¡Ni un capullo más! asegura que una de las estrategias que podría jugar a su favor este lunes sería hablar con calma, hacer pausas y escuchar a sus rivales, demostrando que es capaz de adaptarse a diferentes situaciones sin perder su personalidad arrolladora ni renunciar a sus ideas.

Al mismo tiempo, Ferreriro destaca que todo apunta a que su rapidez mental también podría ser una de sus grandes fortalezas. «Puede darle ventaja en un debate con ocho participantes, donde las intervenciones serán limitadas y será necesario reaccionar con agilidad», examina. Por otro lado, la satisfacción del Partido Popular tras el cara a cara entre Feijóo y Sánchez también podría ayudar a Muñoz. Y es que, según este análisis, la sensación de que su líder salió reforzado puede darle un impulso de confianza y motivación. Esto podría ayudarla a afrontar su intervención con mayor seguridad, tomar la iniciativa y defender sus argumentos con más firmeza. Siempre y cuando el miedo a decepcionar no aparezca, ya que «puede terminar condicionando su espontaneidad, su capacidad de escucha y su forma de reaccionar ante las críticas».

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«Para Ester Muñoz, esta cita puede representar una oportunidad para consolidarse como algo más que una dirigente eficaz en el enfrentamiento parlamentario. Un debate televisivo permite mostrar cualidades que no siempre aparecen en las intervenciones del Congreso: capacidad pedagógica, sentido del humor, empatía, serenidad y visión política. Si consigue combinar estas características con su habitual contundencia, podría ampliar la percepción que los ciudadanos tienen de ella. El desafío consiste en demostrar que sabe confrontar, pero también explicar, escuchar y transmitir confianza. Esa evolución sería especialmente importante para fortalecer su proyección política a largo plazo», concluye la experta.