Ester Muñoz (PP) acorrala a Puente: «No es ministro para explicar muertes, sino para evitarlas»

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha acorralado este martes al titular de Transportes, Óscar Puente, al dejarle claro que «no es ministro para explicar muertes, sino para evitarlas».

Así se lo ha reprochado Muñoz en la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El ministro de Transportes se niega a dimitir y sigue figurando como cabeza de lista del PSOE por la circunscripción de Valladolid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

«Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitar que la gente muera en los trenes. Usted no es ministro para explicar accidentes, es ministro precisamente para evitarlos», ha lanzado Muñoz a Puente.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha criticado al colaborador de Pedro Sánchez que «su frivolidad ha llegado a tal extremo que las últimas semanas le hemos visto bailar y reírse de los incidentes que sufren a diario y los accidentes, los usuarios en los trenes, a los maquinistas y de todos los operarios». «Solo nueve meses después de Adamuz, usted hacía chanzas en televisión. Esto fue hace escasos unos días y, de nuevo, una nueva tragedia mortal», ha denunciado Muñoz en alusión a la participación de Puente en el programa Cara al Show, que presenta Marc Giró en La Sexta.

Además, la dirigente popular ha lamentado que «a las pocas horas del accidente en Urda, ya se filtraron audios sesgados del maquinista fallecido, hablando con el controlador, con el único fin de buscar un culpable con el que poder evadir de nuevo su responsabilidad». Unos audios de comunicaciones internas del gestor ferroviario dependiente del Ministerio de Transportes, Adif, bajo los que hay secreto de sumario.

«No es sólo un ministro negligente, frívolo e incompetente, es que además es incapaz de empatizar con el dolor ajeno y demostrar, ni en estos momentos, un mínimo de respeto», ha espetado también Muñoz a Puente. Aquí, le ha recriminado que no haya pedido perdón a las víctimas y sus familias y que, en una comparecencia anterior, se centrara en hablar de su propio «calvario» mientras todavía había familiares buscando a sus seres queridos.

Además, la portavoz parlamentaria del PP y cabeza de lista por León al Congreso el 29-N ha incidido en que «ejecutar los presupuestos, invertir en mantenimiento y supervisar la seguridad de las infraestructuras» es una obligación del ministro, así como «anticipar los problemas, adoptar decisiones y corregir las deficiencias». Lo mismo que «asumir las consecuencias políticas de la gestión de su departamento», ha apostillado.

«Colocar a prostitutas»

Junto a ello, Muñoz ha recordado a Puente que la corrupción socialista tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes, donde bajo su mandato se han intentado ocultar prácticas como «amañar contratos» o «colocar a Koldos, amigos y mujeres prostituidas».

La dirigente popular también ha criticado que este Gobierno «obsesionado con permanecer» ha dedicado sus esfuerzos «a la propaganda, olvidando la gestión».

Muñoz ha acusado a Puente de que «presentarse hoy ante todos nosotros con un nuevo plan», pero le ha recordado que el Partido Popular lleva años pidiéndole un refuerzo de la seguridad en los trenes. «Cada vez que se lo proponíamos, ¿sabe lo que hacía usted? Insultarnos», le ha reprendido.