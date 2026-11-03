Feijóo revela que un informe interno de Adif prevé un aumento del riesgo de accidentes del 94% hasta 2030

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reveló este martes que un informe interno de Adif, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, prevé un aumento del 94% en el riesgo de accidentes hasta 2030 con responsabilidad del administrador de las infraestructuras ferroviarias.

Así lo ha señalado durante su participación en un desayuno informativo organizado por Ep, donde Feijóo ha recalado que el Ejecutivo sabe, por este informe, que en los próximos años empeorarán los indicadores del sistema ferroviario.

En concreto, según los datos que ha facilitado Feijóo, dicho informe, con previsiones hasta 2030, apunta a una caída del entorno del 30% en la fiabilidad de las instalaciones ferroviarias, a un retroceso del 34% en la puntualidad de los trenes, a un descenso del 4% en el cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo y a un incremento del 94% en el riesgo de accidentes con responsabilidad de Adif.

Feijóo ha indicado durante su intervención que este informe también lo han recibido los operadores del sistema ferroviario, que han efectuado alegaciones al mismo, según ha recogido Ep.

«Tenemos que proceder a un reseteo total de las infraestructuras ferroviarias y, por tanto, de los sistemas de seguridad y de sus protocolos. Tenemos que saber por qué el mantenimiento no ha acompañado el incremento del uso de las vías. Tenemos que saber por qué se produjeron cientos de fallecimientos y 170 averías en la línea Madrid-Sevilla, algunas muy graves, y todo se ignoró», ha recalcado Feijóo. Este número de fallos en este año ha sido facilitado por el propio Gobierno.

«¿De verdad van a repetirnos que estamos cerca del riesgo cero? ¿A qué tienen que atenerse los españoles si hace dos días prometían un AVE Madrid-Barcelona a 350 kilómetros y ahora dicen que igual hay que cerrarlo?… Toda mi solidaridad con los ciudadanos que se suben a un tren con miedo y todo el apoyo a los trabajadores que están a cargo del sistema ferroviario. No merecen el señalamiento cobarde al que están siendo sometidos y les garantizo que volverán a ser respetados», ha enfatizado el dirigente del PP.

Además, Feijóo ha manifestado que para solucionar problemas en la Administración Pública «hay que escuchar a los empleados públicos», abogando por «poner en los puestos de mando a los mejores».

«Un Estado fuerte necesita servidores públicos seleccionados por su gestión, por su conocimiento técnico. Es fácil de entender. Si la medida de tu exigencia es poner a un portero de un club de alterne en Renfe, luego no te sorprendas de que las cosas no funcionen. Hay que cambiar esto. Los gestores de las empresas y departamentos públicos tienen que ser elegidos por capacidad, no por afinidad política», ha remarcado, en alusión a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que fue colocado como consejero de Renfe. Ambos se encuentran hoy en prisión, condenados por corrupción.

Auditoría inmediata

Asimismo, durante el desayuno, Feijóo ha explicado que si llega a la Moncloa, una de sus primeras decisiones sería acometer una auditoría rápida de los sistemas de seguridad ferroviaria, cuyos resultados pretende conocer «en semanas», así como recomponer de forma inmediata Adif.

La revisión incluiría los partes de los maquinistas, los puntos de reducción de velocidad existentes en la red y los sistemas de seguridad, con especial atención al corredor ferroviario en el que se han producido las muertes.

También ha planteado revisar la situación del sistema ERTMS y ha cuestionado que haya corredores ferroviarios que todavía no dispongan de este mecanismo de seguridad, ha informado Ep.

A partir de los resultados de esa auditoría, Feijóo ha anunciado un «plan de choque» para actuar presupuestaria y económicamente, mediante la «declaración de una emergencia» y la aprobación en Consejo de Ministros del gasto necesario para ejecutarlo. «Si tengo que parar una línea, la pararé. Si tengo que bajar la velocidad en determinados tramos, lo haré», ha asegurado.

Sobre quién sería su ministro de Transportes si llega a la Moncloa, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno el 29-N ha asegurado que ya tiene en mente el perfil de quien podría ocupar esa cartera. «Yo tengo en la cabeza un perfil de un buen ministro de Fomento, sin duda», ha aseverado, si bien ha evitado dar nombres y ha recordado que su posibilidad de realizar ese nombramiento dependerá de los resultados electorales en las próximas generales.

«Necesitamos un ministro o ministra de Fomento que llegue aprendido», ha señalado, «que sepa de lo que habla», ha señalado, en contraposición al ministro socialista Óscar Puente.