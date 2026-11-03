Feijóo pide a los sindicatos desconvocar la huelga tras 69 muertos: «Ligarán su imagen a Sánchez para siempre»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a los sindicatos que «reconsideren» la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre, que la directora de campaña del PSOE, María Jesús Montero, aseguró que se convocaba «contra la oposición». El candidato del PP a las elecciones generales del 29 de noviembre asegura que «antes era incomprensible» convocar la huelga, pero después de los 69 muertos del accidente ferroviario de Urda resulta «un grave error» que hará que los sindicatos «liguen su imagen a Pedro Sánchez para siempre».

Feijóo ha advertido, en su intervención en un desayuno de Europa Press, de que mantener la protesta, a apenas tres semanas de las elecciones, supone un «grave error» y ha avisado a las organizaciones sindicales de las consecuencias que puede tener su decisión tras la tragedia de Urda.

«No cuestiono el derecho constitucional de huelga. Cuestiono el sentido de la oportunidad», ha señalado Feijóo, que se ha dirigido en su intervención directamente a los sindicatos para reclamarles que den marcha atrás en su convocatoria.

El presidente del PP denuncia que la huelga está dirigida contra la oposición, una circunstancia que, tal y como ha resaltado, ha reconocido la propia directora de campaña del PSOE, María Jesús Montero. «Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE», ha reclamado.

Sin cuestionar el derecho constitucional, Feijóo ha resaltado que las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna. «España acaba de vivir una tragedia. Y están, a la vista de todos, debilidades profundas del sistema cuya responsabilidad política corresponde exclusivamente al Gobierno». En esta línea, ha subrayado que España no necesita un Gobierno que sólo se haga eco de su hartazgo, sino uno que le garantice un rumbo mejor. «Es la hora de la rectificación», ha aseverado.

«Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error», ha sentenciado, Feijóo, endureciendo su discurso contra los sindicatos al recordar el balance de víctimas mortales de Urda, a las que ha aludido durante su intervención. «No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora, a tres semanas de ser llamados a las urnas», ha exigido el presidente del Partido Popular, que ha pedido de nuevo que no hagan la huelga o «ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre».

Feijóo llama al «cambio»

El líder del Partido Popular ha llamado, en su intervención, a convertir la decadencia que está viviendo España «en una decisión democrática de cambio» que haga posible la reconstrucción nacional que el país necesita. «Es a eso a lo que convoco a los españoles», ha incidido.

Asimismo, Núñez Feijóo ha querido aclarar que «no estamos ante una simple alternancia política», sino que nos encontramos, en España, «ante una decisión de país». Por ello, el dirigente del PP pide «un mandato fuerte y claro» que colabore a «hacer todo lo que tenemos que hacer y para hacerlo cuanto antes». «Un mandato para recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner a España en marcha desde el primer día», ha explicado.

Para Feijóo, Pedro Sánchez ha sido un error más, si no «el error». Así, ha destacado que «las naciones con instinto de supervivencia no persisten en los errores» sino que «los corrigen». Por ello, pide la confianza de los españoles para recuperar desde las instituciones el respeto a la gente y a la Nación que se ha perdido en los últimos años, que se tiene que hacer desde un triple compromiso: decencia en la política, lograr que el país funcione y garantizar que el esfuerzo de la gente vale la pena.