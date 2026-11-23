La televisión publica de Aragón, CARTV, ha hecho públicas las imágenes que que acorrala a la candidata de Pedro Sánchez en Huesca, Begoña Nasarre, sorprendida haciendo trampas con el móvil en el debate celebrado este viernes.

La candidata socialista fue sorprendida con el móvil cuyo uso estaba prohibido. Nasarre pidió disculpas por el supuesto descuido, y negó haber utilizado el móvil para consultar la información. Ahora las imágenes han sacado a la luz que sí habría utilizado el dispositivo para consultar información o ayudarse durante el debate.

El PP fue el primero en denunciar públicamente el incidente. Sostuvo que el uso del teléfono estaba expresamente prohibido y calificó lo sucedido de un intento de hacer trampas durante el debate.

Vox también arremetió contra Nasarre y vinculó el episodio con la forma de actuar del PSOE de Pedro Sánchez. «Para trepar en una organización mafiosa como el PSOE, es preciso actuar de forma ruin y cobarde», señalaron los de Santiago Abascal.

La polémica escaló hasta el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien el sábado reclamó a la candidata socialista que pidiera perdón a los aragoneses y declaró: «Representar a Huesca es absolutamente incompatible con ser una tramposa».

La clave de la polémica no es únicamente que Nasarre entrara al debate con un móvil, sino la contradicción entre las explicaciones iniciales del PSOE y lo que posteriormente aclaró la televisión autonómica.

La tramposa de Sánchez, elegida ya por Santos Cerdán

La candidata del PSOE por Huesca, Begoña Nasarre, no es una recién llegada a la política, sino una una diputada que lleva años dentro de las estructuras del PSOE y que ha desarrollado su carrera en el partido durante la etapa de Pedro Sánchez.

Su irrupción coincide con la fractura del PSOE en Aragón por parte de la Federación de Huesca, elegida directamente por el ex secretario de Organización, Santos Cerdán –actualmente imputado por corrupción– para hacer frente a Javier Lambán, el líder socialista enfrentado abiertamente a Pedro Sánchez.

Santos Cerdán fue uno de los principales operadores de Pedro Sánchez dentro del PSOE y tuvo una influencia determinante en la configuración de las estructuras territoriales y las candidaturas socialistas. Su huella todavía permanece en la mayoría de delegaciones, como en la de Aragón. Nasarre ha sido diputada además tanto en esta legislatura, como en las dos anteriores.