La obra, titulada Ser III No. 5, fue realizada en 1920 y pertenece al universo abstracto que convirtió a af Klint en una figura adelantada a su tiempo. Antes de llegar a la subasta, había permanecido desde 1995 en manos de una misma familia, que la había adquirido después de que la fundación de la artista decidiera desprenderse de un pequeño conjunto de obras.

El mercado del arte acaba de vivir uno de esos momentos que hacen historia. Un cuadro de la artista sueca Hilma af Klint se ha vendido por 11 millones de euros , convirtiéndose en la obra más cara de su trayectoria. La subasta tuvo lugar el pasado jueves 19 de noviembre en Bukowskis, una de las casas de subastas más importantes de Suecia, en Estocolmo. La cifra resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que la pintura partía de una estimación máxima de 692.000 euros . Es decir, el precio final multiplicó por quince las previsiones iniciales, confirmando el creciente interés internacional por una creadora que durante décadas permaneció prácticamente fuera de los grandes relatos de la historia del arte.

La artista que se adelantó a su tiempo

Hilma af Klint (1862-1944) es hoy considerada una de las grandes pioneras de la abstracción, aunque su reconocimiento llegó mucho después de su muerte. Durante años, su trabajo permaneció alejado del gran público y de los circuitos comerciales. Fue especialmente a partir de la década de 2010 cuando distintas exposiciones internacionales comenzaron a reivindicar su importancia.

Uno de los momentos decisivos llegó en 2018, cuando el Museo Guggenheim de Nueva York le dedicó una retrospectiva que batió récords de asistencia. Aquella exposición contribuyó a cambiar la percepción de la historia del arte moderno, situando a af Klint como una de las creadoras que exploraron la abstracción antes que muchos de los artistas tradicionalmente considerados sus fundadores.

Sus pinturas, pobladas de formas geométricas, espirales, colores intensos y símbolos misteriosos, nacían en buena medida de sus experiencias espirituales. La artista aseguraba recibir mensajes de entidades espirituales que influían en sus composiciones, dando lugar a un lenguaje visual completamente diferente al de sus contemporáneos.

¿Debería haberse vendido?

Pero el récord económico también ha despertado una polémica. Los descendientes de la artista y su fundación han mantenido históricamente una postura contraria a la comercialización de buena parte de su producción, defendiendo que sus obras no fueron concebidas para convertirse en objetos de lujo.

La historiadora del arte Rachel Villari, especialista en su trayectoria, cuestionó públicamente la venta en declaraciones a NPR. A su juicio, poner precio a estas pinturas puede resultar especialmente problemático porque, una vez adquiridas por coleccionistas privados, existe el riesgo de que desaparezcan del acceso público.