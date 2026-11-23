Ana Obregón ha vuelto a demostrar que es una de las grandes amigas de Julio Iglesias y no ha dudado en dar la cara por él en uno de sus momentos más complicados. La presentadora ha reaccionado con contundencia a la decisión de la Audiencia Nacional de investigar al cantante tras admitir a trámite la querella presentada por dos exempleadas domésticas por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Una situación que ha devuelto al artista al centro de la actualidad y que ha provocado numerosas reacciones en su entorno más cercano. Mientras el cantante guarda silencio públicamente sobre el último movimiento judicial, Ana Obregón ha querido dejar clara su postura y ha expresado su confianza en la inocencia de su amigo.

La bióloga ha sido preguntada por la prensa sobre las acusaciones que pesan sobre el intérprete y no ha escondido su malestar ante algunas de las informaciones que se han publicado en los últimos días. «Es que a ver, por favor», ha respondido inicialmente, antes de explicar por qué considera que la investigación debe servir para esclarecer lo sucedido. «Si el propio juez ha dicho que eso no supone un juicio valorativo de su credibilidad, si lo ha dicho él. Todos los juicios se investigan y a mí me encanta que lo investiguen para que vean cómo han mentido todos», ha asegurado. Unas palabras con las que ha mostrado su respaldo al artista, aunque también ha insistido en que, a su juicio, hay otra cuestión judicial que merece especial atención.

Y es que Ana Obregón ha puesto el foco en la querella penal presentada contra un diario y cinco periodistas, a raíz de las informaciones publicadas sobre los testimonios de las dos exempleadas. «Lo único que me interesa es que se hable de la querella penal que sí se ha admitido contra el diario ES y cinco periodistas. Eso es lo importante. Adiós», ha sentenciado, dando por terminada la conversación con los reporteros. Una respuesta especialmente contundente con la que ha dejado claro que no piensa mantenerse al margen de la polémica y que continúa al lado de Julio Iglesias en medio de este complicado escenario. No obstante, la admisión a trámite de una querella y la apertura de diligencias de investigación no suponen que los hechos denunciados estén probados ni que exista una condena contra ninguna de las partes.

La investigación que ha puesto a Julio Iglesias en el punto de mira

La reacción de Ana Obregón llega después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña haya acordado investigar la denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras del entorno doméstico de Julio Iglesias. Las mujeres sostienen que sufrieron presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante durante el tiempo que trabajaron para el cantante en sus residencias de Bahamas y Punta Cana, en 2021. La decisión judicial supone un nuevo giro en un asunto que ya había generado una enorme repercusión mediática y que mantiene al artista en el centro de la polémica.

El caso había experimentado un primer movimiento meses atrás, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó la denuncia al considerar que España no tenía competencia para investigar unos hechos que, según los testimonios de las denunciantes, habrían ocurrido fuera de nuestro país. Sin embargo, la situación ha cambiado con la decisión del magistrado de admitir a trámite la querella y abrir una investigación para esclarecer las circunstancias denunciadas. Según la información facilitada, Julio Iglesias deberá prestar declaración el próximo 3 de febrero, en el marco de las diligencias abiertas. Por el momento, el procedimiento se encuentra en fase de investigación y será la Justicia la que determine los siguientes pasos.

El cantante, que ya había defendido públicamente su inocencia después de conocerse las acusaciones, no ha vuelto a pronunciarse sobre este último movimiento judicial. Sí lo han hecho algunas personas de su entorno, entre ellas Isabel Preysler, que también ha querido mostrarle su apoyo. La madre de Tamara Falcó fue preguntada por la situación de su ex pareja y respondió con un rotundo «por supuesto» al ser cuestionada sobre si tanto ella como sus hijos Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias estaban al lado del artista.