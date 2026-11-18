La Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite la querella presentada por dos ex trabajadoras del cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante a la que un fiscal díscolo, Vicente González Mota, abrió la puerta. El magistrado Antonio Piña ha rechazado, sin embargo, la querella por un delito de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también le imputaban.

Así lo ha acordado en un auto dictado este miércoles, en el que, además, ha citado a declarar, de forma presencial, a las querellantes el próximo 3 de febrero.

Como reveló OKDIARIO el pasado mes de septiembre, la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se apartó de la decisión sobre admitir o no esta nueva querella contra Julio Iglesias. Las ex trabajadoras del cantante intentaron abrir a toda costa un caso contra el cantante en los tribunales españoles. El primer paso que dieron fue presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional y fue tumbada por el fiscal jefe Jesús Alonso y la teniente fiscal Marta Durántez por falta de competencia.

Acto seguido, las ex trabajadoras presentaron una querella prácticamente idéntica a la primera, que recayó sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN. El juez preguntó a las partes sobre la competencia o no de este tribunal para estudiar el asunto, cuyo informe recayó sobre el fiscal Vicente González Mota.

Y éste dio un giro de timón en el caso: en el informe defendió que el tribunal sí tenía competencia para investigarle, en contra de la posición que fijaron sus superiores cuando archivaron la denuncia.

El cantante fichó al abogado José Antonio Choclán para defenderse de las acusaciones. Choclán fue magistrado de la Sala de lo Penal de la AN antes de pedir la excedencia para ejercer la abogacía. Es conocido por llevar la defensa del empresario Víctor de Aldama, Cristiano Ronaldo, José Mourinho o Cristina Cifuentes.

No denuncian en el país de los hechos

La Audiencia Nacional fue clara a la hora de archivar la denuncia por falta de competencia, pero avisó a las ex empleadas de Julio Iglesias de que podían denunciar en los países donde ocurrieron los hechos. Se trata de República Dominicana y Bahamas, donde el cantante tiene sus mansiones.

Una de las denunciantes explicó en sede judicial que no quería denunciar en República Dominicana porque no le parecía un sistema judicial garantista. No se pronunció sobre Bahamas, cuyos tribunales se rigen por la jurisdicción inglesa que sí lo es.

Relación fluida y afectuosa

El magistrado Antonio Piña ha admitido la querella por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante, estos dos últimos por hechos supuestamente cometidos con posterioridad al 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito.

Ha tomado esta decisión en base a los indicios que se aportan en la querella, como es el testimonio de la querellante, «que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal».

Para el instructor, el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta, «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad».

El juez explica que las conductas que se describen podrían ser constitutivas de un delito contra la libertad sexual, si bien en este momento inicial no se puede realizar una calificación en relación con la posible prescripción de alguna de esas conductas y, en especial, aquellas que la legislación vigente se calificaba como abuso sexual y que conllevaban una pena inferior a cinco años.

Piña recuerda que para este tipo de delitos es relevante la declaración de la víctima porque se realizan en un ámbito de intimidad sin testigos directos de los hechos.

Respecto a los delitos de maltrato y lesiones, el juez también indica que habrá que determinar la fecha de su supuesta comisión para pronunciarse en su caso sobre una posible prescripción, sin perjuicio de que puedan formar parte de la mecánica comisiva de delitos sancionados con pena superior.

El juez rechaza el delito de trata de seres humanos argumentando que no ha mediado engaño ni artificio alguno ni tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes, así como el delito contra los derechos de los trabajadores porque la legislación de Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente se cometió el delito, carece de un tipo penal asimilable.

El magistrado analiza en el auto los whatsapps intercambiados entre las querellantes y Julio Iglesias y otras dos trabajadoras. Respecto a estos mensajes, el juez indica que la relación se perpetuó a lo largo de tres años sin que en todo ese tiempo se haya producido reproche alguno por lo acontecido.

«Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad. Ejemplo de ello son las reiteradas felicitaciones de año nuevo, o la persistencia en conocer cómo se encontraban», razona el instructor, indicando que esta relación de amistad se perpetuó hasta 2024.

Para el juez, ese tono aparentemente cordial o afectuoso deberá ser contrastado con el conjunto de la relación y las explicaciones de las querellantes. «Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante 1 y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones», concluye.

Rechaza la condición de testigos protegidos

Por otra parte, el instructor rechaza conceder la condición de testigos protegidos a las dos querellantes y la adopción de la medida de alejamiento, puesto que la querella no aporta elemento concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley para la condición de testigo protegido. En este sentido, indica que la posición de dominio que se atribuye en la querella al cantante no se considera suficiente para presuponer la existencia de una situación de riesgo.

Con carácter previo al análisis de los hechos y su tipificación penal, el magistrado explica que la jurisdicción española es competente en virtud de la nacionalidad española del cantante, ya que, de acuerdo con el artículo 23 de la LOPJ, se atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos fuera de territorio nacional por ciudadanos españoles siempre que concurran los presupuesto que se cumplen en este caso.

Ahora bien, el juez apunta que las querellantes también disponen de la posibilidad de acudir a los tribunales del país donde se cometieron los hechos y añade que no se han puesto de manifiesto circunstancias objetivas que permitan cuestionar la capacidad de las autoridades judiciales de República Dominicana.

Oportunidad procesal o conveniencia

En este sentido, indica que la decisión de acudir a la jurisdicción española parece responder a una elección fundada en razones de oportunidad procesal o conveniencia, aun cuando dicha elección pueda fragmentar el conocimiento de unos hechos que por su naturaleza y la pluralidad de personas que hubieran intervenido en ellos aconsejaría un enjuiciamiento conjunto.

Respecto al relato fáctico de la querella, las denuncias no se atribuyen solamente al único querellado. Para el magistrado, la narración incorpora actuaciones de las dos house manager que, de resultar acreditadas, podrían tener relevancia penal en relación con el delito de agresión sexual y cuya eventual responsabilidad penal no debería quedar al margen de una valoración conjunta de lo sucedido.

Piña se pregunta por el motivo de no presentar querella contra estas dos personas, pese al relato fáctico que les atribuye conductas potencialmente delictivas.