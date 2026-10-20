Una juez admite a trámite la demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por intromisión en su honor

Una juez ha admitido a trámite la demanda que Julio Iglesias ha presentado contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por vulnerar su derecho al honor. El tribunal ha emplazado a la ministra para que conteste en el plazo de veinte días hábiles y ha acordado la intervención del Ministerio Fiscal, con una tramitación de carácter preferente.

Se trata de un decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia Carmen Várez que desvela OKDIARIO. El procedimiento corresponde a la Plaza número 33, que lidera la magistrada María Teresa de la Asunción.

El decreto acuerda admitir la demanda presentada por la procuradora en nombre del cantante, frente a Yolanda Díaz, «sobre derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen». El proceso se sustanciará «por las reglas del juicio ordinario».

La letrada ha considerado que la parte demandante «reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales» exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, ha concluido que el juzgado «tiene jurisdicción y competencia objetiva» para conocer del asunto.

Yolanda Díaz, emplazada

El emplazamiento se llevará a cabo en el domicilio señalado por el demandante. El decreto advierte a la vicepresidenta de que, si no comparece en plazo, «se le declarará en situación de rebeldía procesal».

Además, le recuerda que deberá comparecer «por medio de procurador y con asistencia de abogado». El texto incluye también la advertencia habitual de que, si careciera de recursos, podría solicitar asistencia jurídica gratuita en el plazo de tres días.

Al tratarse de la tutela de un derecho fundamental, el tribunal ha subrayado que «debe ser parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente». La resolución admite recurso de reposición en un plazo de cinco días, previa constitución de un depósito de 25 euros, aunque su interposición «no tendrá efectos suspensivos».

El origen de la disputa se remonta a comienzos de este año. El 13 de enero, Yolanda Díaz compartió en la red social Bluesky una noticia sobre las acusaciones de las ex trabajadoras del cantante, y al día siguiente intervino en un programa de televisión donde se abordaba la denuncia formulada por esas mujeres.

50.000 € de indemnización

Julio Iglesias reclama a la líder de Sumar una indemnización de 50.000 euros por aquellas declaraciones, difundidas en Bluesky y en el programa La Hora de la 1 de RTVE, que considera un baldón para su reputación. La demanda exige también que la vicepresidenta se retracte públicamente.

Según la defensa del artista, la vicepresidenta le atribuyó hechos que implicaban abusos sexuales, explotación laboral y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. El escrito sostiene, además, que no cumplió con «sus deberes institucionales como alto cargo del Estado».

Portazo del Supremo

La demanda admitida ahora no ha sido el primer intento del cantante. Díaz ya había rechazado una conciliación previa, al entender que sus palabras no dañaban la reputación del artista, lo que llevó a Iglesias a acudir al Tribunal Supremo por la vía civil.

El cantante eligió el alto tribunal por la condición de aforada de la vicepresidenta. Sin embargo, el 29 de septiembre la Sala Civil dictó un auto de inadmisión al considerar que el asunto correspondía a las secciones civiles de los tribunales de instancia. Esa decisión ha desembocado en el decreto dictado ahora en Madrid.

El conflicto con Díaz forma parte de un frente judicial más amplio. Dos exempleadas denunciaron a Iglesias por trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores, aunque la Fiscalía archivó la denuncia por falta de jurisdicción de los tribunales españoles.

Lejos de cerrarse, ese capítulo ha continuado: las dos ex trabajadoras se han querellado posteriormente en un juzgado de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ahora sí apoya abrir investigación.

Por su parte, Iglesias ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de elDiario.es, incluido su director, Ignacio Escolar, el medio que reveló la denuncia. Precisamente acaba de ser imputado por estos hechos.

Con la admisión a trámite, la pelota está ahora en el tejado de la vicepresidenta, que deberá decidir cómo defiende sus palabras ante una juez ordinaria. El cantante que en 1968 se dio a conocer con La vida sigue igual ha comprobado que, en los tribunales, nada sigue igual de un mes para otro: lo que el Supremo cerró en septiembre, Madrid lo ha reabierto en octubre.