Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha destacado las contundentes acciones legales por parte del cantante Julio Iglesias tras lo que ha calificado como una de las campañas «más repugnantes» y «más falsarias» jamás vistas. En el centro de esta ofensiva judicial se sitúa la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien ya ha recibido su «lógica demanda» por haberse sumado a las calumnias contra el artista. Con esta querella, se inicia un proceso para depurar responsabilidades ante unas acusaciones infundadas contra el cantante español más internacional.

El origen de la polémica se encuentra en las denuncias de dos trabajadoras del cantante, quienes afirmaron a través de eldiario.es y Univisión haber sido agredidas sexualmente en el año 2021 por el cantante. Según las palabras de Inda, esta maniobra mediática estuvo «instigada por un ser diabólico como es George Soros, que es el que normalmente paga estas fiestas». Sin embargo, la credibilidad de estos testimonios fue fulminada «en apenas 48 horas» por unos reveladores mensajes de texto publicados por OKDIARIO.

La prueba que desmontó «estas patrañas» fueron unos whatsapps enviados por las supuestas víctimas uno y dos años después de las presuntas agresiones. En 2022, una de ellas le escribía un mensaje lleno de corazones: «Feliz, feliz cumpleaños, Julito. Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud», y despidiéndose como «Tu fisioterapeuta por siempre». En 2023, la otra mujer le reiteraba: «Decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden».

Al venirse abajo la denuncia inicial, medios como Univisión y eldiario.es cambiaron de estrategia y acusaron al artista de que «explotaba a sus trabajadores». Fue en ese momento cuando «entró al trapo Yolanda Díaz», que previamente ya había llamado a Julio Iglesias «abusador sexual». A raíz de estos ataques repetidos, Díaz deberá enfrentarse a la justicia, y el periodista espera que pague «por sus calumnias y por sus mentiras».

El director de OKDIARIO concluye con una advertencia tajante, señalando que «acusar de violador a alguien falsamente no puede ni debe» quedar impune. Las acciones iniciadas contra la vicepresidenta son solo el principio. «No van a quedar ahí las demandas ni las querellas», asegura Inda, avisando de que «el resto de calumniadores de Julio Iglesias ya pueden ir calentando, que pronto, muy pronto, van a saltar al terreno de juego».