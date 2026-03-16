Lo que ha hecho Yolanda Díaz en los Oscar 2026 deja a todos atónitos: «Eso es como ‘Buscando a Wally’»

El viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la gala de los Oscar 2026 ha provocado un intenso debate mediático en España. La líder de Sumar tenía previsto reunirse con varios de los nominados españoles, entre ellos Oliver Laxe, director de Sirat, que estaba nominada en la categoría de Mejor Película Internacional.

Díaz acudió a la ciudad de Los Ángeles en calidad de representante del Gobierno, tal y como indica la agenda de La Moncloa, por lo que su viaje ha sido pagado con dinero público.

La presencia de Yolanda Díaz en Hollywood ya había despertado críticas antes incluso de celebrarse la ceremonia. Muchos se preguntaban por qué la ministra de Trabajo asistía a un evento cinematográfico internacional y cuál era el objetivo real del viaje. Sin embargo, las dudas aumentaron todavía más cuando la ministra de Trabajo no aparecía por ningún lado tras la entrega de los premios.

Y es que, tras la gala de los Oscar, las celebraciones posteriores suelen multiplicarse en distintos puntos de Los Ángeles. Productoras, estudios de cine, revistas y celebridades organizan cada año fiestas privadas en las que se reúnen actores, directores y figuras influyentes de la industria.

Una corresponsal del Programa de Ana Rosa (Telecinco), que se encontraba en el lugar, estuvo buscando a la vicepresidenta y admitió que era posible que la ministra hubiera acudido a alguno de esos eventos: «No sé si optó por irse a alguna otra de las muchas fiestas que hay después de la gala», comentó. Pero insistió en que en la reunión principal vinculada a la película española no había aparecido en ningún momento. «Es como Buscando a Wally», bromeó.

La incógnita sobre qué hizo exactamente la vicepresidenta durante la noche de los Oscar y a qué eventos acudió después de la gala sigue siendo un misterio.

España se va de vacío

Sirat estaba nominada a dos Oscar 2026; Mejor Sonido y Mejor Película de Habla No Inglesa. Siempre ha tenido más posibilidades dentro de la primera categoría, pero al final se llevó el galardón el filme F1. Como cinta extranjera, triunfó, al final, la gran favorita: Valor sentimental.

La 98º edición de los premios más importantes del cine ha estado conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo.