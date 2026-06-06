La genética y el ADN confirman que los antepasados del Papa León XIV proceden de un turístico pueblo cántabro famoso por sus langostas

El Papa León XIV lleva meses siendo objeto de estudio por parte de genealogistas y expertos en genética. Su árbol familiar (construido a través de registros históricos, archivos eclesiásticos y análisis de ADN) dibuja un linaje cruzado por la historia de América y Europa. Y lo que más sorprendió aquí fue la presencia en la investigación de un pueblo cántabro como punto de origen.

De allí, partirían cuatro tatarabuelos de undécima generación del pontífice. El ayuntamiento del municipio al que pertenece encargó un estudio propio para certificar el vínculo, y los resultados confirmaron lo que los archivos históricos ya insinuaban desde hace décadas.

¿Cuál es el pueblo cántabro famoso por sus langostas que aparece en el árbol genealógico del Papa León XIV?

Ese pueblo es Isla, una localidad de poco menos de mil habitantes perteneciente al municipio de Arnuero, en la comarca cántabra de Trasmiera. Así lo determinó una investigación coordinada con la sociedad American Ancestors y el Cuban Genealogy Club de Miami, publicada por The New York Times.

Conocido en toda España por sus langostas (criadas en pozas naturales excavadas en la roca, donde las mareas mantienen condiciones óptimas para el marisco), el pueblo también presume de pimientos rojos dulces y unos tomates de grandes surcos con fama propia en la región.

Desde luego, lo que nadie en Isla esperaba era ver su nombre en portadas de medios de todo el mundo. El estudio genealógico confirmó que cuatro tatarabuelos de undécima generación de Robert Francis Prevost figuran como hidalgos en el padrón de 1573.

El Centro de Estudios Montañeses certificó que el Papa desciende por línea materna de esta localidad costera, cuya historia noble arranca en el siglo XVI.

¿Cómo descubrieron que el linaje del Papa León XIV dejó sus huellas en este pueblo cántabro?

El hallazgo lo realizó Miguel Cueto Antón, un arquitecto local de 30 años que investigaba genealogía en sus ratos libres. Al rastrear los apellidos del pontífice hacia el pasado, encontró que la familia Arana (apellido central de esa rama materna) había sido una estirpe hidalga con arraigo en Isla desde el siglo XVI.

El personaje más destacado de ese linaje es Diego de Arana Isla, capitán de artillería que sirvió en Panamá y llegó a ser tesorero real en Cuba hacia 1663, donde murió en 1684.

A través de la hermana de Diego, el Papa León XIV resulta pariente lejano de Antonio José de Sucre, el héroe de la batalla de Ayacucho que fue clave en la independencia de varios países de América del Sur.

De Cuba a Chicago: así fue el largo camino del linaje del Papa León XIV

Cabe aclarar que la conexión con el pueblo cántabro no es directa en el tiempo: entre Isla y el nacimiento de Prevost en Chicago median siglos y continentes. Cuatro generaciones de la rama materna del Papa nacieron en La Habana, donde la familia se asentó tras cruzar el Atlántico.

De Cuba, el linaje viajó a Nueva Orleans (ciudad con fuerte presencia criolla y francesa) antes de llegar al midwest estadounidense.

El árbol genealógico completo del pontífice identifica más de 100 antepasados. 40 proceden de Francia, 24 de Italia (principalmente de Sicilia, de donde emigró el abuelo paterno Salvatore Riggitano Alito en el siglo XIX) y 21 de España.

Arnuero prepara el homenaje y extiende la invitación al Papa

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, calificó el descubrimiento como «lo más significativo en 26 años» al frente del municipio.

Los vecinos de Isla quedaron atónitos al ver su nombre en titulares internacionales, y el ayuntamiento actuó con rapidez: tiene previsto nombrar una calle, una plaza o un espacio público en honor al pontífice, y ya ha enviado una invitación formal para que el Papa visite su tierra ancestral, coordinada con la Santa Sede y el Gobierno de Cantabria.

Recordemos que Isla, que en verano multiplica su población con el turismo atraído por sus playas y su marisco, suma ahora un nuevo motivo de atracción.

La iglesia de San Julián y Santa Basilisa (declarada monumento cultural en 2002) y el Palacio de los Condes de Isla-Fernández (protegido desde 1991) llevan siglos enmarcando la vida de este pueblo.

En el siglo XVI, cuatro de sus familias nobles dejaron aquí un rastro en los padrones. Cuatro siglos y medio después, ese rastro ha llegado hasta el Vaticano.