El calvario sexual de una menor en Palma: violada por la ex pareja de su abuela bajo amenazas de muerte a sus padres

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad de Palma por violar a una niña, a quien mantenía bajo amenazas de muerte hacia sus padres para evitar que revelara los abusos y el calvario que estaba sufriendo.

El arresto se produjo el pasado domingo cuando los agentes, tras recibir una llamada de alerta, se desplazaron de inmediato al lugar para entrevistarse con la familia de la víctima. Según explicaron los allegados, en el inmueble conviven diversos parientes, entre ellos la menor y la ex pareja sentimental de su abuela.

Fue precisamente la abuela quien, tras escuchar ruidos extraños procedentes de la habitación de este hombre, decidió entrar al cuarto. En ese instante, sorprendió al sospechoso junto a la menor. Ambos se encontraban desnudos de cintura para abajo. Al verse descubiertos, intentaron disimular subiéndose la ropa y alegando que solo se estaban cambiando.

Posteriormente, la familia descubrió el calvario que sufría la joven. Los abusos se iniciaron tiempo atrás, comenzando con tocamientos hasta llegar a mantener relaciones sexuales. Para mantener su silencio, el individuo sometió a la menor a coacciones, amenazándola con hacer daño a sus allegados y de muerte a sus padres, motivo por el cual la víctima no dijo nada por temor a que cumpliera sus advertencias.

Tras recabar todos estos testimonios, los agentes identificaron al sospechoso en la vivienda. Durante la intervención, el hombre manifestó abiertamente haber abusado de la menor durante un tiempo y haber mantenido relaciones sexuales con ella.

Ante esta declaración, la Policía Nacional procedió a su detención y lo trasladó a dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM). Los agentes de esta unidad especializada tomaron declaración a los afectados y realizaron una entrada y registro en la habitación del implicado para lograr el total esclarecimiento de los hechos.