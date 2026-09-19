La Guardia Civil detiene a dos tripulantes de una narcolancha frente a la playa de Isla Cristina en Huelva

La Guardia Civil ha detenido la tarde de este sábado a dos tripulantes de una narcolancha frente a la playa de la Isla Cristina en Huelva. El patrón de la embarcación quiso darse a la fuga a alta velocidad y otro tripulante intentó huir a nado, pero fueron interceptados por los agentes.

Las costas de Andalucía continúan azotadas por el narcotráfico. Agentes del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron a horas de la tarde una embarcación sospechosa con rumbo a la costa. La Central de Coordinación Operativa de la comandancia de Huelva ordenó la detención y se emprendió el operativo por mar y tierra.

Los agentes se acercaron a la embarcación realizando maniobras a alta velocidad, lo cual alertó a los tripulantes; uno se lanzó al agua para huir a la playa, que a esa hora estaba llena de bañistas, como así cuentan medios locales. Los efectivos que se encontraban en tierra lograron capturarlo mientras se hacía pasar por un vecino del lugar.

Por otro lado, el patrón emprendió su huida en la narcolancha a alta velocidad, poniendo en riesgo la vida de los agentes del Servicio Marítimo provincial de la Guardia Civil como de las personas que se encontraban en la costa.

En un video publicado en las redes sociales por la Benemérita, se puede observar la persecución de la patrulla, que terminó posteriormente con los agentes abordando la embarcación y deteniendo al patrón, que en ese momento no llevaba ninguna carga de drogas.

Aparte, la investigación se ha puesto en marcha por parte de la Policía Judicial para determinar los responsables de varios focos de incendios que podrían ser intencionados para ser utilizados como distracción y desembarcar cargas de alijos de drogas en la zona.

Incendios en Huelva

En la mañana de este sábado fueron declarados dos incendios en Villablanca y Ayamonte que han obligado a reforzar el dispositivo movilizado, que mantiene en el terreno a 130 agentes y 14 medios aéreos. Las carreteras A-499 se mantienen cortadas al tráfico, tras el Ayuntamiento de Ayamonte activar el Plan de Emergencia Municipal.