La Guardia Civil ha detenido en varios pisos de Huelva a tres de los autores, todos del mismo clan familiar, de la matanza de Isla Cristina donde fueron asesinadas a tiros una mujer embarazada de 39 años, su madre de 62 y un menor de 16 años que no tenía relación con el enfrentamiento entre clanes.

Más de 80 agentes de la Guardia Civil se han desplegado en la ciudad andaluza para practicar, con autorización judicial, cinco registros simultáneos en viviendas. Durante los registros, los investigadores han intervenido un arma de fuego, 30.000 euros en efectivo, una veintena de teléfonos móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que, según la Guardia Civil, vincularía a los detenidos con los hechos.

Los tres detenidos tienen entre 24 y 36 años y permanecen actualmente en dependencias de la Guardia Civil. A los investigados se les imputan cuatro delitos de asesinato, al contabilizar el Instituto Armado como cuarta víctima al bebé en gestación, además de un delito de pertenencia a organización criminal.

Venganza mortal entre clanes de narcos

El tiroteo que dejó cuatro muertos y dos heridos en Isla Cristina (Huelva) el día 16 de agosto, fue una venganza entre clanes de narcos, según la principal hipótesis de los investigadores.

Ese día, dos hombres llegaron en motocicleta a la escena del crimen y dispararon a granel contra varias personas antes de escapar. Fueron asesinadas dos mujeres del clan rival, una de ellas embarazada, y un menor de 16 años que no tenía ninguna relación con los protagonistas de la guerra entre clanes.

Detrás, un enfrentamiento que arrancó en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, y que ya cuenta con un primer asesinado, varios tiroteos, amenazas, armas intervenidas y una recompensa de 50.000 euros por información sobre uno de los implicados.

Ahora, los arrestados pasarán a disposición del Tribunal de Instancia, plaza 3, de Ayamonte, que mantiene en secreto la causa mientras la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.

La investigación está coordinada por la Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, con el apoyo del Equipo de Ayamonte. La complejidad de la operación y la peligrosidad atribuida a los investigados ha obligado a movilizar también a la Unidad Especial de Intervención (UEI) y al Grupo de Acción Rápida (GAR), además de un helicóptero, guías caninos y perros especializados.