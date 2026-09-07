Disparos al aire y 4 detenidos: la Guardia Civil requisa dos ‘pateras taxi’ que descargaban inmigrantes en Murcia

La Guardia Civil ha detenido a cuatro patrones de pateras taxi que trasladaban inmigrantes ilegales desde el continente africano hasta las costas murcianas. Han sido intervenidas dos embarcaciones con capacidad para transportar decenas de personas en cada traslado y se ha constatado que los detenidos la emprendían a machetazos con los inmigrantes para obligarles a tirarse al agua al llegar a la costa a pesar de que no sabían nadar.

Las actuaciones comenzaron con la apertura de una investigación de la Guardia Civil para identificar a los responsables de introducir irregularmente a personas a través de las costas murcianas mediante pateras taxi.

La primera actuación tuvo lugar el pasado 31 de agosto, cuando los agentes localizaron en una playa de Calblanque a 63 inmigrantes desembarcados. Estos declararon a los guardias que habían pagado miles de euros por la travesía y denunciaron agresiones por parte de los patrones.

A machetazos con los inmigrantes

Igualmente, los inmigrantes ilegales describieron los malos tratos que sufrieron por parte de los patronos de las pateras taxi. Les golpeaban para que mantuvieran la cabeza agachada y les amenazaban y golpeaban con machetes y agredían con un spray de pimienta para que desembarcaran rápidamente al acercarse a la costa, a pesar de que muchos no sabían nadar.

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil siguió la pista de la patera que había emprendido su huida mar adentro. Los guardias la localizaron a 12 millas al sureste de Monte Cenizas y sus dos patrones fueron detenidos.

Disparos al aire para parar la embestida

La segunda intervención se produjo el 2 de septiembre en aguas de Cabo Cope (Águilas), tras detectar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) una segunda narcolancha dedicada al transporte ilegal de personas.

Al verse descubiertos por una patrullera de la Guardia Civil, los patrones de la patera taxi intentaron embestir la embarcación de los guardias, momento en el que uno de los agentes efectuó dos disparos disuasorios con su arma reglamentaria sin causar heridos.

A pesar de todo, la patera alcanzó a la patrullera en uno de sus laterales y comenzó su huida mar adentro mientras los tripulantes se deshacían de bidones de combustible por la borda.

Los agresores no llegaron muy lejos; la Guardia Civil reanudó la persecución, detuvo a los dos patrones e incautó 28 garrafas de gasolina. La investigación ha demostrado que esta segunda patera taxi forma parte del mismo entramado que la embarcación interceptada días antes en aguas de Cartagena.

La Guardia Civil imputa a los cuatro detenidos los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños, piratería y transporte ilícito de combustibles.