Prisión para tres subsaharianos que violaron en grupo a una mujer en la patera en la que llegaron a Canarias

Tres jóvenes subsaharianos han sido detenidos en Lanzarote acusados de la violación grupal de una mujer durante la travesía de la patera en la que llegaron a Canarias. La víctima denunció la agresión sexual en cuanto desembarcaron y los tres agresores, dos de Mali y otro de Burkina Faso, han sido enviados a prisión.

Los tres acusados, de 21, 25 y 30 años, violaron salvajemente a una joven durante la travesía de la patera antes de que fueran rescatados por Salvamento Marítimo el pasado 16 de septiembre, cuando parte de sus ocupantes habían caído ya al agua.

La Policía Nacional detuvo a los tres acusados tras la denuncia de la víctima de la agresión sexual, que fue atendida a su llegada a Lanzarote en el Hospital José Molina Orosa de Arrecife.

Un testigo confirma la violación grupal

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) al cargo de la investigación, creen que la presunta violación tuvo lugar el mismo día en que la patera fue rescatada, cuando se encontraba en aguas internacionales.

El juzgado de Arrecife ha ordenado el ingreso en prisión de los tres detenidos por un delito de agresión sexual cometido en grupo, tras escuchar la declaración de un testigo que presenció los hechos y que corrobora la denuncia.

Se investiga si mataron a pasajeros

Ahora, la Policía intenta averiguar si hubo otros episodios de violencia a bordo de la embarcación, porque varios de los ocupantes llegaron a tierra con evidencias de lesiones y mordiscos que llamaron la atención de los servicios de emergencia que les prestaron la primera asistencia en el puerto.

Los supervivientes de la patera manifestaron que echaban en falta a diez compañeros más. Las ONG que los asisten aseguran que, por el testimonio de las familias, el número total de desaparecidos puede ser mayor; en concreto, de 14.

La Policía intenta averiguar ahora si esas 10 o 14 personas murieron en el accidentado rescate, o por los hechos violentos que tuvieron lugar en la patera durante las 24 horas de travesía.