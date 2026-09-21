Así tratan de secuestrar a un hombre cinco individuos disfrazados de policías en pleno día en la AP7

La realidad muchas veces supera a la ficción y este caso, aunque parezca una película de Denis Villeneuve, es lo que se vivió este sábado en plena autopista AP7 de Barcelona. Dos coches pararon el tráfico para encajonar a un tercero. De los vehículos se bajaron cinco individuos armados y vestidos con chalecos reflectantes, simulando que eran policías y sacando a golpes al conductor del tercer coche.

Tras conseguir hacer que la víctima saliera de su coche con la ropa destrozada y la cara visiblemente ensangrentada, los agresores lo metieron en uno de sus vehículos y huyeron rápidamente de la escena.

El resto de conductores, testigos de la situación, no dudaron en sacar sus móviles y grabar lo que estaba sucediendo, ya que era imposible de creer que unos mossos estuviesen agrediendo de forma tan violenta a un hombre. Y es que no eran mossos reales, sino presuntos criminales disfrazados. El vídeo rápidamente se volvió viral en redes.

Pese al surrealismo de los acontecimientos, la historia ha dado un giro pocas horas después, ya que la verdadera policía autonómica catalana consiguió localizar a la víctima y, aunque presentaba lesiones, no eran de gravedad; además, también apareció el coche en el que se llevaron al agredido.

Debido a que los secuestradores no pidieron ningún tipo de rescate, los Mossos relacionan el suceso con una disputa entre bandas criminales. Por ahora, la investigación se ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra.

Todavía no hay ningún detenido, pero la policía catalana, que busca a los cinco implicados, descarta que haya sido un secuestro al azar.