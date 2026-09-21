En tierra lejana, con el paso de los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado martes 15 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cihan se presenta en casa de Demir y le muestra el certificado que demuestra que es estéril. Así pues, le exige que se divorcie de Zerrin, pero Demir se niega rotundamente a dar ese paso. Cihan le advierte que, si no lo hace, todo el mundo descubrirá que el hijo que Zerrin está esperando es de Kaya. Al enterarse, Demir coge una pistola y apunta a su propio padre, pero los hombres de este no tardan en intervenir.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han visto cómo Cihan descubre que el próximo cargamento de Ecmel incluye drogas de contrabando, lo que confirma que Demir está implicado en sus negocios. Alya, por su parte, continúa preguntándose cuánto tiempo podrán soportar Cihan y ella la situación que están viviendo. Cihan trata de tranquilizarla, asegurándole que conseguirán superarlo, al igual que hicieron en otras ocasiones. Zerrin visita a Alya en el hospital y pide a Cihan que no revele a Kaya que él es el padre de su hijo. Convencida de que la situación entre Cihan y Alya ha llegado demasiado lejos, Sadakat llama a Erol y reúne a toda la familia en el salón para comunicar que Boran está vivo y, por tanto, cree que el matrimonio entre Cihan y Alya es inválido.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 21 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ver cómo Sadakat decide reunir a Cihan y Alya para exigirles que se divorcien. Es más, les reprocha que continúen compartiendo habitación sabiendo que Boran está vivo. La joven le recuerda que ella jamás supo que Boran estaba vivo y Cihan insiste en que no pueden hacer nada hasta que este despierte.

Sadakat les responde que, si no se divorcian por las buenas, no tendrá reparos a la hora de llevarles a juicio. Aun así, ambos se niegan, puesto que creen que un divorcio en estos momentos pondría en peligro el secreto de Boran. Este, por su parte, mueve un dedo por primera vez. Sadakat está convencida de que ha reaccionado al escuchar la voz del pequeño Deniz, por lo que quiere llevar al niño a verlo, pero Cihan y toda la familia se oponen.

El médico explica que únicamente ha sido un espasmo, pero Sadakat no cambia de parecer. De hecho, aprovecha la ocasión para lanzar un ultimátum: o llevan a Deniz junto a Boran o Cihan y Alya se divorcian. El pequeño termina escuchando la conversación y, muy afectado, suplica a sus padres que no se separen. La tensión aumenta en la mansión, hasta tal punto que Sadakat deja claro que quiere echar a Alya de casa. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.