Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 21 de septiembre: Marta se enfrenta a Bianca
Capítulo 652 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 18 de septiembre: Fina toma una decisión respecto a Marta
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 18 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 651 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Begoña no tiene reparos a la hora de insistir en que Beatriz vaya a ver al Doctor Salazar. Este, por su parte, da el paso de diagnosticarla.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo Pablo no tiene dudas a la hora de proponer un plan familiar a sus hijos, mientras que Valentina decide incorporarse a su nuevo puesto de secretaria. Todo ello mientras Andrés y Marta tratan de hacer todo lo que está en su mano para mediar con Tasio, mientras que Fina se ve en la obligación de tomar una decisión de lo más inesperada que tiene estrecha relación con su relación con Marta.
¿Qué sucede en el capítulo 652 de ‘Sueños de libertad’ que podemos ver hoy, lunes 21 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ser testigos de cómo Digna parece que se le ha ocurrido una gran idea para tratar de salvar, de alguna forma, el legado de Gervasio. Pero no todo queda ahí, puesto que, junto a Damián, toma la firme decisión de dar un importantísimo paso, como es el de invitar a Begoña a la celebración por la pedida.
Valentina, mientras tanto, no puede evitar sentirse profundamente agobiada por el regalo de la pedida para Andrés. ¡Es algo que no puede evitar, después de todo! Mientras tanto, observamos cómo Dorotea parece que finalmente llega para asistir a la pedida. Todo ello mientras Tasio toma la firme decisión de indagar con Miguel sobre la lesión de Gabriel, mientras que Marta termina protagonizando un duro y tenso enfrentamiento con Bianca. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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