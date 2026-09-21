No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante. Esta semana, en La Promesa, veremos cómo Máximo no duda en romper el pacto con Leocadia, mientras que Julieta es incapaz de entender de dónde ha sacado Ciro tanto dinero. Leocadia recibe con frialdad la noticia de que Pía será la madrina, mientras que Martina interroga a Jacobo sobre su historia. Ciro y Lorenzo discuten sobre ampliar los contratos de licencia. Esto es lo que podremos ver en La Promesa, desde el lunes 21 de septiembre (capítulo 910) al viernes 25 de septiembre (capítulo 914).

Lunes 21 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 910)

Máximo opta por romper el pacto con Leocadia, puesto que está logrando ganarse a Ángela completamente solo. La señora de Figueroa le advierte que se arrepentirá. Ángela se replantea quién la llevará al altar. Y es que el plan de Máximo parece funcionar, pero termina descubriendo que el colgante no es de la familia, sino una joya recién comprada. María confiesa a Curro que ella y Carlo jamás estuvieron enamorados, mientras que Petra recibe un duro repaso por parte de Cristóbal. Manuel y Julieta se besan, mientras que Adriano y Martina creen que algo se les está escapando tras la humillante propuesta de Jacobo.

Martes 22 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 911)

Julieta es incapaz de entender de dónde está sacando Ciro tanto dinero. Así pues, el joven decide cortar de raíz la sospecha, diciéndole que las finanzas son asunto suyo. Inquieta, Julieta pregunta a Manuel para saber si Ciro recibe dinero extra de la empresa. Jacobo confiesa a Martina y Adriano la razón por la que no puede volver a casa, mientras que Pía acepta ser madrina de Curro, aunque se siente indigna por el secreto que esconde. Carlo y María llegan a un acuerdo sobre el cuidado de Janita, mientras que Cristóbal reúne a Petra y a Teresa para comunicarles algo importante. Curro confiesa a Leocadia que será Pía la que le lleve el altar.

Miércoles 23 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 912)

Leocadia recibe con frialdad la noticia de que Pía será la madrina. Cristóbal hace saber a Petra y a Teresa que ambas serán amas de llaves hasta la boda. Martina interroga a Jacobo sobre su historia, mientras este se indigna al entender que no se creen lo que ha contado. Curro pide a Manuel y Julieta que piensen en una sorpresa para Ángela en la boda, mientras que esta da su primera clase legal, aunque fracasa. ¿El motivo? Los alumnos no entienden nada. La mujer está tan triste que Máximo intercede para que le den otra oportunidad. Todo ello mientras Tomasa confiesa a Julio que está siendo amable para ganarse la confianza del servicio, mientras que Jana desaparece.

Jueves 24 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 913)

Carlo y María buscan a Janita con desesperación hasta que la encuentran con Leocadia. Entre otras cuestiones, sugiere que existe cierto malestar porque una hija de criados comparta niñera con los hijos del marqués. Julieta está preocupada por el dinero, pero se lo oculta a Manuel, mientras que Tomasa planea echar a perder el banquete para que el escándalo hunda a las cocineras y a Petra. Adriano ha investigado la historia de Jacobo, pero sin resultado, mientras que Ángela agradece a Máximo su mediación. Leocadia descarga su rabia contra Pía y esta le hace saber que ella tampoco es digna de llevar a Curro al altar. Ciro y Lorenzo discuten sobre ampliar los contratos de licencia.

Viernes 25 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 914)

Manuel quiere descubrir de qué hablaban Ciro y Lorenzo, y este disimula atacando la decisión de que Pía sea madrina de Curro. Manuel no tiene ni idea de que hablaban de las licencias. Máximo y Ángela dan juntos una clase y resulta ser todo un éxito. Curro informa a Pía de que su modista confeccionará su vestido de madrina, mientras que María y Samuel se sinceran sobre el dolor que sienten al no poder estar juntos. La cata del banquete es un éxito, mientras que Jacobo trata un acercamiento con Adriano y Martina. Leocadia se ha vuelto a llevar al bebé de María Fernández y Carlo, y estos se quedan realmente preocupados. ¿Qué pretende la señora de Figueroa? Manuel y Julieta se confiesan que se casarían el uno con el otro sin dudarlo.