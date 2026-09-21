¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 21 al 24 de septiembre

El Hormiguero encara una semana de grandes invitados en su plató. Los espectadores podrán ver a un héroe del Mundial, un estreno teatral, la vuelta de un habitual y un aniversario de cine que cambió la historia del género en España. Repasamos, día a día, quiénes pasarán por la mesa de Pablo Motos. Todos ellos son los grandes protagonistas con los que el espacio de Antena 3 volverá a competir contra La Revuelta y Horizonte, sus dos perseguidores en audiencias esta temporada. Desde Happy FM te hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu invitado favorito de la semana de El Hormiguero? Puede votar en la encuesta que encuentras arriba

Lunes 21 de septiembre: Ferran Torres

La semana arranca celebrando por todo lo alto el gol que nos convirtió en campeones del mundo: Ferran Torres, delantero del Paris Saint-Germain, visita el plató para repasar cómo vivió aquel instante mágico en la prórroga de la final y todo lo que ha cambiado en su vida desde entonces. El valenciano, natural de Foios, se convirtió en cuestión de segundos en el nuevo héroe nacional del fútbol español.

Martes 22 de septiembre: Julián López y Pepa Charro

Los actores Julián López y Pepa Charro presentan 53 domingos, la obra escrita y dirigida por Cesc Gay que representan hasta el 26 de septiembre en el Teatre Condal de Barcelona, antes de salir de gira por toda España. El texto narra la historia de tres hermanos enfrentados a una difícil decisión sobre qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento ha empezado a resultar incomprensible para toda la familia.

Miércoles 23 de septiembre: Bertín Osborne

Visita de un habitual del programa como es Bertín Osborne, que charlará con Pablo Motos sobre cómo ha pasado el verano y qué proyectos tiene entre manos. Tendrá que hablar de su gira de despedida y de los problemas de salud que le han obligado a cancerlas varios conciertos durante el vernao. No sería la primera vez que el cantante aprovecha su paso por el plató para hablar también de su nueva rutina alimentaria, que ya desveló en una visita anterior al programa.

Jueves 24 de septiembre: Alejandro Amenábar

La semana se cierra por todo lo alto con la visita de Alejandro Amenábar, que celebra el 30 aniversario del estreno de Tesis, su ópera prima, con la que logró siete de los ocho premios Goya a los que optaba (solo se le escapó el de mejor actriz), incluidos los de Mejor Película y Mejor Director Novel, algo muy poco habitual para un debutante.

La película, rodada en apenas cinco semanas y media durante el verano de 1995 con un presupuesto reducido, llegó a superar los 800.000 espectadores en cines y agotó las copias en VHS en las tiendas Vips el mismo día después de la gala de los Goya. El festival de cine de terror de Sitges rendirá también homenaje a la cinta con un pase especial de su versión remasterizada.

¿Con qué invitado de la semana te quedas?

Entre el gol que nos hizo campeones, un estreno teatral, la vuelta de un clásico del programa y los 30 años de una de las películas más influyentes del cine español, esta semana de El Hormiguero tiene un poco de todo. Vota en nuestra encuesta: ¿qué entrevista esperas con más ganas?