Aitana desvela los principios de su romance con Plex: «Ahí estaba yo, viendo tus vídeos cada noche»

Aitana y Plex siempre han sido reacios a compartir detalles sobre su relación sentimental. Sin embargo, a medida que su historia de amor ha ido avanzando, ambos han comenzado a abrirse poco a poco con sus seguidores y a mostrar una faceta mucho más íntima de su noviazgo. Tanto es así que, apenas unos días después de que la cantante pusiera el broche final a sus conciertos en Madrid, en los que Plex llegó a formar parte de su equipo de baile, la artista ha vuelto a sorprender con una romántica declaración de amor al influencer con motivo de su 24º cumpleaños.

«Feliz cumpleaños, mi amor. Quien me iba a decir a mí, en 2025, que ese chico que me gustó tanto y que ‘se iba a dar la vuelta al mundo’ iba a acabar siendo mi persona», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram. Continuaba sincerándose por primera vez sobre cómo surgieron sus sentimientos hacia Plex, así como también desvelaba algunos datos, hasta ahora desconocidos, sobre sus comienzos.

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«Yo ni siquiera entendía muy bien a qué se refería mi primo José cuando me lo contó… y, de repente, ahí estaba yo viendo tus vídeos cada noche, intentando conocerte un poquito más desde una pantalla. ¿Quién me iba a decir que todo iba a empezar en Japón, que seguiría en República Dominicana, después Nueva York. Y que entre tantos kilómetros, tantísimas ganas y también ese miedo de pensar si todo sería igual de increíble cuando volvieras a Madrid, acabarías convirtiéndote en esto para mí», expresaba.

Pero aquí no terminaba su texto. La intérprete de Cuarto azul continuaba definiendo el importante papel que desarrollaba Plex, a día de hoy, en su vida. Así como también confesaba cuánto lo quería. «Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona. Te amo, Daniel. Te amo muchísimo. Y me encanta decírtelo cada día. Demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos. Qué suerte haberte encontrado. Qué suerte todo. Qué suerte tú», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño por parte de los seguidores de ambos, que se han deshecho en halagos hacia la pareja y la forma en la que viven su historia de amor. Entre las numerosas reacciones, también se han dejado ver las de algunos rostros conocidos, aunque sin duda, uno de los comentarios que más atención ha acaparado ha sido el del propio Plex. Y es que el creador de contenido no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder públicamente a las románticas palabras que Aitana le dedicaba con motivo de su cumpleaños. «Te amo para siempre. Gracias por quererme tanto hoy y todos los días», escribía, dejando más que claro que el amor de la catalana hacia él es completamente correspondido.