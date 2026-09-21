Jamie Lee Curtis, actriz (67 años), sobre Mel Gibson: «Si hubiéramos estado solteros, hubiera intentado salir con él»

Jamie Lee Curtis y Mel Gibson compartieron pantalla en una de las películas románticas más recordadas de los años noventa. Durante el rodaje de Eternamente joven, la actriz quedó fascinada por su compañero de reparto hasta el punto de reconocer que, en otras circunstancias, habría intentado tener una cita con él. «Si hubiéramos estado solteros, hubiera intentado salir con él», llegó a afirmar Jamie Lee Curtis al hablar de la relación que mantenían fuera de la ficción.

Una confesión de hace más de tres décadas

Estas declaraciones se remontan a la época en la que ambos trabajaron en Eternamente joven, película dirigida por Steve Miner y estrenada en 1992. La película mezclaba romance, fantasía y ciencia ficción y situaba a Mel Gibson en el papel de Daniel McCormick, un piloto de pruebas que termina siendo sometido a un experimento de criogenización.

Jamie Lee Curtis interpretaba a Claire Cooper, una mujer que vive en los años noventa y cuya vida cambia cuando aparece Daniel, un hombre que procede de varias décadas atrás. La historia permitió que los dos actores compartieran numerosas escenas y construyeran una relación de complicidad delante de las cámaras.

Una química que traspasaba la pantalla

La película necesitaba que sus protagonistas transmitieran una conexión increíble para que funcionara la historia romántica. La crítica destacó precisamente algunas de las escenas compartidas por Mel Gibson y Jamie Lee Curtis y describió la película como una historia de amor entre adultos que gira alrededor de una relación perdida y recuperada.

En ese contexto apareció la confesión de Jamie Lee Curtis sobre su compañero. La actriz no estaba afirmando que hubiera mantenido una relación con Mel Gibson, sino expresando de una manera directa que la personalidad y el atractivo del actor le resultaban especialmente interesantes. La frase adquiere así un tono más cercano a una confesión de admiración que a la confirmación de un romance entre ambos.

Además, las circunstancias personales de la época ayudan a entender sus palabras. Jamie Lee Curtis se había casado con Christopher Guest en diciembre de 1984 y ambos han mantenido una relación durante décadas. De hecho, Curtis ha hablado posteriormente de la importancia de permanecer juntos y superar las diferentes etapas de un matrimonio.

Por su parte, Mel Gibson también mantenía entonces una relación y posteriormente desarrollaría una gran vida familiar. Por tanto, el comentario de Jamie Lee Curtis se planteaba desde un escenario hipotético, ya que si los dos hubieran estado solteros, ella habría contemplado la posibilidad de salir con él.