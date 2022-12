A Jamie Lee Curtis no le ha hecho nada de gracia el artículo de los ‘Nepo Babies’

Demasiado han tardado las voces de Hollywood en reaccionar contra la última portada del New York Magazine. En su interior, el medio realizaba un extenso desarrollo del nuevo término de moda, los nepo babies. Estos, representan a los cineastas y actores salidos de la aristocracia cultural del entretenimiento y son algunas de las caras más reconocidas de la industria. Estos son Ansel Egort, Rooney Mara, Sam Levinson o Timothée Chalamet…personalidades que no por ello no tienen el talento y repercusión que merecerían, pero que si denotan la falta de figuras en la actualidad que han salido de las clases más bajas. La primera voz que se ha pronunciado sobre el término ha sido precisamente, la hija de dos de los intérpretes más reconocidos de la década de los 60, Jamie Lee Curtis. La actriz de Puñales por la espalda y Mentiras arriesgadas cree que el artículo y la calificación son “denigrantes”.

Lee Curtis es hija de Tony Curtis (Con faldas y a lo loco) y Janet Leigh (Psicosis), por tanto se ha tenido que tomar el artículo de una forma bastante personal. Por eso, ha utilizado sus redes sociales para criticar duramente la palabra a través de una imagen con sus padres y su hermana y un texto que decía lo siguiente:

“Nunca he entendido, ni entenderé, qué cualidades hicieron que me ficharan aquel día, pero desde mis dos primeras líneas en Quincy y mi contrato con Universal Studios hasta este último y espectacular año creativo unos 44 años después que pase sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine”. Jamie Lee Curtis, acompañaba su declaración con un carrusel de imágenes en el que aparecía con su familia en diferentes momentos de su vida.

En el texto se llama así misma “OG Nepo Baby” y termina realizando una reflexión sobre la rabia que existe en nuestros días y en cómo podríamos comenzar a ser más amables. “En estos días difíciles de tanta rabia en el mundo, ¿podemos intentar encontrar esa voz tranquila que nos recuerda la brillante película Todo a la vez en todas partes? NOTA PARA UNO MISMO: SÉ AMABLE, SÉ AMABLE; SÉ AMABLE”.

Todo a la vez en todas partes es la última historia en la que Curtis ha participado, después de poner el fin a su regreso como Laurie Strode en la franquicia Halloween.