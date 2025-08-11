Convocatoria del Real Madrid contra el Tirol: Valverde no viaja a Austria por una sobrecarga

El Real Madrid viajará sin Fede Valverde a Austria, que se cae de la convocatoria para el amistoso contra el Tirol por una sobrecarga. Se una a las ausencias por lesión de Camavinga, Mendy, Endrick y Bellingham. Por su parte, Xabi Alonso se lleva a un total de cinco jugadores del filial, toda vez que Asencio y Gonzalo son ya jugadores del primer equipo. Se trata de Fran González, Diego Aguado, Thiago Pitarch, Roberto Martín y Yáñez.

El uruguayo presenta una sobrecarga en su pierna derecha que le impedirá estar con el resto del equipo en el último test antes de la Liga. De esta forma, Xabi Alonso contará con un centro del campo de circunstancias, puesto que tampoco están Camavinga y Bellingham. Para ello, se lleva a Pitarch, una de las sensaciones de la pretemporada, y a Roberto Martín.

Sin embargo, los problemas de Valverde no revisten gravedad y estará en el estreno liguero ante Osasuna. El futbolista del conjunto blanco se quedará en Madrid por precaución, pero se espera que llegue sin problemas a la primera jornada, en la que los de Xabi Alonso jugarán el próximo martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, recibiendo al equipo navarro.