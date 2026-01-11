Laporta: «Florentino me ha dado la enhorabuena con mucha cordialidad, yo hubiera hecho lo mismo»

Joan Laporta habló tras la victoria del Barcelona en el Clásico de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (3-2). El presidente del club azulgrana felicitó a sus jugadores, a Hansi Flick y a su cuerpo técnico por lograr el título y dejó claro que Florentino Pérez le había dado la «enhorabuena con mucha cordialidad», afirmando que él también lo hubiese hecho en caso de derrota.

«Tenemos un equipo que aparte de que juega un fútbol espectacular y hace exhibiciones como hoy son muy generosos, saben que también contribuimos a todo esto. Somos una gran familia, es así. Son jóvenes y esa combinación de jugadores de casa y otros de culturas diferentes… se ve el resultado. El trabajo de Hansi (Flick), fisios, recuperadores, médicos… Ellos son artífices de este éxito. Esta temporada nos gustaría revivir el éxito de la temporada anterior y un poco más», comenzó Laporta.

«Favorito en una final Barça-Madrid, aunque llegábamos mejor habiendo hecho una semifinal muy buena y primeros en Liga, no hay. Hemos empezado marcando, pero luego en tres minutos te pueden empatar y complicar el tema. Nos hemos sobrepuesto, hemos pasado nervios, pero así es una final. Merece la pena y me ha gustado el guion de la final. Ha estado muy competida e interesante», añadió.

«Ha metido dos goles, podía haber metido uno más antes de su primer gol. Marca la intensidad del partido, el ritmo… es un conjunto. No destacamos sólo un jugador. Tienen un sistema muy aprendido y trabajado. Me ha gustado mucho psicológicamente lo que ha hecho con Ronald Araujo. Es su retorno, le he visto emocionado y contento», alabó.

La enhorabuena de Florentino a Laporta

«Me ha dado la enhorabuena Florentino con mucha cordialidad, es lo que nos corresponde, si hubiera sido al revés hubiera pasado lo mismo», terminó Laporta, no sin antes decir «felicidades a los culés». Este gesto se produce un día después de que el ejecutivo culé dijese que las relaciones con el Real Madrid están completamente «rotas».