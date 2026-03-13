Terror en el Bernabéu: Gil Manzano vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid

Terror en el Santiago Bernabéu de cara a este sábado con la designación de Jesús Gil Manzano como árbitro principal del encuentro de la jornada 28 de la Liga entre el Real Madrid y el Elche. El colegiado extremeño tiene un historial en el que ha perjudicado y desesperado en bastantes ocasiones al club blanco. Esta temporada expulsó de manera surrealista a Huijsen en Anoeta y en la memoria queda aquel encuentro en Mestalla en el que pitó el final del mismo cuando el Madrid marcaba el gol de la victoria. Uno de los mayores escándalos arbitrales de la historia del fútbol español.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado este viernes a Jesús Gil Manzano como árbitro principal del Real Madrid-Elche de este sábado a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Estará acompañado en el VAR por Trujillo Suárez.

El pasado 4 de mayo de 2025 fue el último encuentro que Gil Manzano pitó en el Santiago Bernabéu con victoria del Real Madrid sobre el Celta de Vigo por 3-2. Esta temporada le ha arbitrado en dos ocasiones, las dos fuera de casa. Una en Anoeta y otra en San Mamés, las dos con victorias del equipo blanco con Xabi Alonso en el banquillo.

De hecho, en aquel partido contra la Real Sociedad, Gil Manzano expulsó de manera surrealista e injusta a Dean Huijsen en el minuto 32 de la primera parte y tuvo un gran rifirrafe con Xabi Alonso. Fue la última vez que este colegiado extremeño perjudicó gravemente al equipo blanco, que terminó sobreviviendo a su arbitraje. El Real Madrid terminó aquel encuentro con un cabreo monumental contra Gil Manzano. Ahora lo recibirá en su casa.

El calamitoso arbitraje de Gil Manzano al Madrid en Mestalla

Pero en el recuerdo madridista, el día que más daño le hizo Gil Manzano al Real Madrid fue en Mestalla en marzo de 2024. Con empate 2-2 en el marcador tras la remontada del equipo blanco, la polémica de las polémicas llegó tras un gol de Jude Bellingham en la última jugada del partido.

El conjunto de Ancelotti se dispuso a lanzar un córner, a lo que el árbitro indicó a los dos equipos que sería la última jugada. La zaga valencianista despejó el balón, pero decidió dejar seguir la jugada y dejando la imagen de cómo se alejó el silbato de la boca. Sin embargo, en el momento en el que el balón se despegó de la bota de Brahim cuando lanzó un centro al área, señaló el final. Un error clamoroso, ya que Bellingham mandó el balón al fondo de la red después de un gran cabezazo.

Gil Manzano no quiso saber nada y no dio por válido el gol, lo que dejó a todo un Real Madrid sin creerse cómo había dado por finalizado el encuentro con el cuero en el aire. El inglés fue a recriminarle y le acabó mostrando la roja directa. Dos puntos que se quedaron en Mestalla después de una mala gestión de la jugada. De nuevo, se puso en el foco de las decisiones que más han perjudicado al club blanco en los últimos tiempos.