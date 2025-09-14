Los escalofriantes datos de Gil Manzano contra el Real Madrid: seis expulsiones, ocho goles anulados

El Real Madrid tiene un cabreo tremendo con Gil Manzano. Lo ocurrido en Anoeta este sábado ha sido la gota que ha colmado el vaso hasta tal punto que elevará una queja formal ante la FIFA para quejarse del arbitraje español. Una situación que se ha vuelto insostenible y que ha hecho mucho daño después de que el VAR llegase para solucionar esta clase de debates.

Sufrir las consecuencias de las decisiones del extremeño se ha convertido en una mala costumbre con la que ha tenido que lidiar el club blanco, y los datos demuestran que la vara de medir es muy diferente a la hora de enjuiciar al rival. La diferencia es tan abismal que ha hecho que el madridismo insista en la importancia de cambios urgentes en el CTA.

Gil Manzano decanta la balanza en contra del Real Madrid

La llegada del videoarbitraje fue para que el fútbol fuese más justo, pero lo cierto es que al Real Madrid lo único que le ha servido es para darse cuenta de que en la mayoría de casos es el gran perjudicado de esta historia. Respecto a las expulsiones, Gil Manzano ya ha realizado un total de seis, mientras que tan solo dos a sus rivales.

Destaca que las dos únicas rojas que vio Casemiro en sus 336 partidos con el conjunto merengue fuesen con él de árbitro principal. Eso sumado a la de Jude Bellingham tras su gol anulado al estar «fuera de tiempo» y la última de Huijsen hace que la rigurosidad en las acciones blancas sea muy milimétrica.

Con los goles anulados pasa algo similar, donde Gil Manzano le ha quitado al Real Madrid hasta ocho dianas frente a tres del equipo contrario. Concretamente, lo más destacado es que tres de esas ocho fueron en un mismo partido, en la temporada 2022/23 frente al Elche. Todos por fuera de juego, y dejando la imagen inédita de la cadera de Karim Benzema adelantada.

La última acción que invalidó fue la de Arda Güler en Anoeta por un fuera de juego previo de Kylian Mbappé, pero las imágenes que mostraron desde el VAR despertaron más dudas que respuestas. Los números hablan por sí solos.