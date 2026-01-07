Podemos no dijo nada de la visita del Maccabi a Barcelona y Valencia y protesta por la de Madrid

Podemos está dispuesto a boicotear el partido de este jueves del Real Madrid de baloncesto en el Movistar Arena que disputa ante el Maccabi Tel Aviv (20:45 horas)… pero no abrió la boca con los mismos enfrentamientos en Barcelona y Valencia durante esta Euroliga. Ione Belarra, secretaria general del partido de izquierda, junto a más de 250 organizaciones pide la suspensión de este encuentro que se celebrará ya a puerta cerrada.

La secretaria general de Podemos sí alzó la voz, allá por febrero de 2025, por el partido del Maccabi Tel Aviv ante el Baskonia, pero desde entonces no ha vuelto a decir nada pese a los enfrentamientos ante Valencia y Barcelona de éste. Eso sí, este inicio de 2026 se ha encargado de movilizar a los suyos para iniciar su repulsa contra el club israelí.

«El próximo 8 de enero, el Maccabí de Tel Aviv va a jugar un partido de baloncesto contra el Real Madrid. Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente decente a que se movilice para impedir este partido y que se siga lavándole la cara a los genocidas que continúan perpetrando el peor genocidio en este siglo», reza Belarra a través de las redes sociales, pidiendo la suspensión del partido, recordando que «a pesar del embargo de armas fake del Gobierno de España, a pesar de la operación mediática de Netanyahu y de Trump para contarle al mundo que el genocidio ha terminado, todas sabemos que esto es falso y que continúa el intento de exterminio contra el pueblo de Palestina».

Hay que impedir que los genocidas sigan lavando su cara con el deporte. Este jueves 8 hay que impedir que el Maccabi Tel Aviv juegue con el Real Madrid. Todas y todos a movilizarse. pic.twitter.com/6NoznG79nl — Ione Belarra (@ionebelarra) January 5, 2026

«Por eso tenemos que seguir movilizándonos, y es hora de que el Gobierno de España rompa de una vez todas las relaciones diplomáticas, económicas, militares y también deportivas y culturales con los genocidas», concluye Ione Belarra en un mensaje de vídeo a todos sus seguidores en sus redes sociales.

El Valencia Básket ya jugó contra el Hapoel Tel Aviv a mediados de octubre y entonces Podemos no alzó la voz y recurrió a los suyos para movilizarse. Jugarán ante el Maccabi a final de mes. Tampoco lo ha hecho esta semana recordando que se juega esta noche en Barcelona el mismo encuentro ante el Maccabi Tel Aviv ante un Barça que no recibirá la misma presión.

El partido del Barça ante el Maccabi Tel Aviv será también a puerta cerrada, al igual que el que se disputará en el Movistar Arena ante el conjunto israelí. No es las primera vez que la líder de Podemos ataca a los equipos israelís, aunque siempre gana protagonismo cuando interfiere con el Real Madrid y no con otros clubes. En esta ocasión, el duelo ante los blancos será a puerta cerrada, considerado de ‘alto riesgo’, aunque se espera una importante concentración de organizaciones y colectivos propalestinos, no habrá injerencia entre los equipos deportivos y la mencionada concentración.