Podemos organiza una megaprotesta propalestina que pide la suspensión del Real Madrid-Maccabi

Podemos ha vuelto a organizar un boicot al partido del Real Madrid este jueves contra el Maccabi Tel Aviv (20:45 horas). Como ya hizo el año pasado, con una manifestación promovida por su líder Ione Belarra en las puertas del Movistar Arena, el partido político de extrema izquierda ha pedido junto a más de 250 organizaciones la suspensión del encuentro a través de un comunicado conjunto.

Para los propalestinos no fue suficiente con sabotear varias etapas de la Vuelta a España 2025, incluida la última con final en la capital, donde ni siquiera se corrieron los últimos 70 kilómetros y no hubo entrega de premios por culpa de los violentos. Ahora también quieren ser protagonistas en la visita del equipo israelí al Real Madrid, solicitando que se suspenda un partido de Euroliga que se celebrará a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes.

«El 8 de enero el Maccabi de Tel Aviv va a jugar un partido de baloncesto contra el Real Madrid. Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente decente a que se movilice para impedir este partido y que se siga lavando la cara a los genocidas que continúan perpetrando el peor genocidio en este siglo», comienza Belarra en un vídeo difundido por sus redes sociales.

Hay que impedir que los genocidas sigan lavando su cara con el deporte. Este jueves 8 hay que impedir que el Maccabi Tel Aviv juegue con el Real Madrid. Todas y todos a movilizarse. pic.twitter.com/6NoznG79nl — Ione Belarra (@ionebelarra) January 5, 2026

«A pesar del embargo de armas fake del Gobierno de España. A pesar de la operación mediática de Netanyahu y de Trump para contarle al mundo que el genocidio ha terminado, todas sabemos que esto es falso y que sí continúa el intento de exterminio contra el pueblo de Palestina. Por eso tenemos que seguir movilizándonos y es hora de que el Gobierno de España rompa de una vez todas las relaciones con los genocidas», denunció Belarra.

Podemos boicotea el Real Madrid-Maccabi

La líder de Podemos formó parte de la protesta del pasado Real Madrid-Maccabi y una vez más, aunque se espera mucha más afluencia de gente, ha sido convocada a las puertas del Movistar Arena. Sin embargo, los propalestinos radicales no podrán acceder a los jugadores del equipo de Israel por dos razones: la principal es que se juega sin público y la segunda es que los israelíes llegarán con muchas horas de antelación al Palacio.

Además, el recinto estará blindado de agentes de seguridad al ser declarado partido de alto riesgo. El delegado del Gobierno ha querido agradecer la «disposición» y la «responsabilidad» de las partes implicadas para alcanzar esta decisión. El Maccabi ya jugará este martes en nuestro país al visitar al Barcelona en el Palau Blaugrana, lo cual será una importante toma de contacto en cuanto a manifestaciones propalestinas.

Al atender la recomendación de la Policía Nacional, el Real Madrid seguirá la estela de los otros clubes que han disputado partidos de la competición continental contra equipos israelíes esta temporada, que se han producido siempre a puerta cerrada: La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya de la BCL (14 de octubre), Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv (15 de octubre), Manresa-Hapoel Jerusalén de Eurocup (15 de octubre) y Joventut Badalona-Hapoel Holon de BCL (19 de noviembre).

Fuera de España hay distintos criterios a la hora de recibir a los equipos israelíes, pero, al menos en lo que a la Euroliga respecta, la mayoría están organizando sus partidos con público en las gradas. En las últimas dos semanas, sin ir más lejos, el Maccabi ha jugado ante aforos completos en Múnich y Belgrado. El Real Madrid también recibirá al Hapoel el próximo 24 de marzo.